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竹北市長三腳督？藍白參選爆炸 「最強黑馬」靳邦忠未簽國民黨參選承諾

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
而被視為「最強黑馬」的全國知名消保官、現任清華大學助理教授靳邦忠今天下午決定不簽署，未來是否以無黨籍或獨立姿態投入竹北市長選戰，為選戰留下想像空間。圖／取自靳邦忠臉書
而被視為「最強黑馬」的全國知名消保官、現任清華大學助理教授靳邦忠今天下午決定不簽署，未來是否以無黨籍或獨立姿態投入竹北市長選戰，為選戰留下想像空間。圖／取自靳邦忠臉書

新竹縣竹北市長選舉備受關注，國民黨民眾黨藍白合作共推人選，國民黨開放黨內竹北市長參選者簽署承諾書，目前已有4人簽署，而被視為「最強黑馬」的全國知名消保官、現任清華大學助理教授靳邦忠今天下午決定不簽署，未來是否以無黨籍或獨立姿態投入竹北市長選戰，為選戰留下想像空間。

2026九合一選舉

國民黨新竹縣黨部說，截至今天下午，包括現任議員邱靖雅、吳旭智、林禹佑以及竹北市民代表會主席林啟賢等4人，已送交黨內竹北市長參選承諾書。

靳邦忠則以電子回函向黨部說：「目前黨內人才濟濟，如此參選爆炸的局勢下，縣長初選殷鑑不遠，我就不考慮簽署了，很謝謝長官們的愛戴與提攜。另，囿於目前仍擔任業績卓越上市公司獨立董事，於股東會決議書確認前，為恐造成公司困擾，也不方便進行任何競選活動，著實遺憾。」

靳邦忠接受本報電訪說明，先前出席國民黨黨務會議，是應黨部主委及昔日長官邀請，「去參加會議，也順便見見老朋友」，並不代表已有簽署承諾書或投入黨內程序的前提。他強調，目前仍須顧及上市公司獨立董事身分與公司治理倫理，在股東會相關程序尚未確認前，不宜貿然展開任何競選活動。

據悉，靳邦忠與新竹縣副縣長陳見賢情誼深厚，國民黨新竹縣長提名初選陳見賢雖敗給立委徐欣瑩，但近來地方傳出「縣長挺賢哥，市長挺忠哥」的聲音；若未來縣市選戰出現無黨籍或跨派系整合局面，靳邦忠是否與陳見賢形成政治呼應，勢必成為竹北政壇觀察焦點。

竹北市長選戰牽動2026新竹縣整體藍營布局與地方派系重組。地方人士認為，靳邦忠未簽署承諾書，並非單純退出國民黨提名機制，而是為自己保留更大的空間。未來若藍白合作破局，或國民黨內部整合出現裂痕，以其知名度及形象優勢，反而使自己保有吸納各方票源的戰略空間，成為竹北市長選舉的關鍵變數。

靳邦忠過去任職新竹縣政府消保官多年，兩度代理鄉鎮長，熟悉地方行政、消費糾紛、不動產交易與公共治理。靳邦忠曾擔綱八大行業聯合稽查召集人，整頓特種行業與不動產市場亂象，獲地方高度肯定。

國民黨 邱靖雅 2026九合一選舉 新竹縣選舉 陳見賢 民眾黨 藍白

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