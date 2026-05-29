蘇巧慧出席新北市總工會會員大會 蘇：做新北216萬勞工最強後盾

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北市總工會會員大會，她一入場便受到現場會員代表熱烈歡迎，蘇巧慧除感謝總工會理事長黃文祥多年為勞工奔走的努力與付出，也向在場每一位勞工英雄深深鞠躬致意，蘇並表示，要做新北市216萬位勞工最強後盾。

蘇巧慧表示，擔任立委10年來，推動基本工資連10年調升、完成最低工資法立法，2021年制定勞工職業災害保險及保護法，讓所有受僱勞工強制納保、建立從診斷復健到重返職場的完整保障體系。蘇巧慧說，未來她若有機會擔任新北市長，她也會繼續從「推行友善家庭制度」、「強化勞資協商機制」、「支持基層工會辦理活動」等三個方向，繼續做新北216萬勞工最堅強的後盾。

蘇巧慧指出，新北市常住人口達440萬人，勞工人口超過216萬人居全台之冠，每年創造4.7兆元產值，占全國GDP的11.4%，她說，相當於「全台灣每賺10元，就有超過1元是新北勞工朋友創造的。」深深感謝在場每一位勞工朋友，雖然各自在不同領域，但都堅守崗位，共同打造台灣經濟的繁榮，也感謝新北市總工會理事長黃文祥長年為勞工發聲。

當年我父親蘇貞昌在擔任台北縣長時，曾憑藉創意開辦「勞工大學」，讓勞工朋友擁有第二專長，這項政策至今仍在延續；另外，他所創辦的「就業媒合站」，如今已為勞動部所採用，展現了創新的思維能讓政策更有效益。

蘇巧慧說，除了持續擔任勞工朋友的後盾，在勞資爭議調解上，我也將扮演更具協調性的關鍵角色，在工會運作方面，也希望推動預算支持，讓各工會除了休息遊憩外，在凝聚情感上能有更多資源與機會，讓大家團結成一股強大的力量。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北市總工會會員大會，蘇表示，要做新北市216萬位勞工最強後盾。記者王長鼎／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北市總工會會員大會，蘇表示，要做新北市216萬位勞工最強後盾。記者王長鼎／攝影