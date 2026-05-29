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陳水扁力挺沈伯洋 他酸「畫面難看」：民進黨貪腐記憶裡最刺眼的名字

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
凱達格蘭基金會21週年感恩餐會28日晚間在台北大直典華舉行，前總統陳水扁（中）、民進黨台北市長參選人沈伯洋（左2）、台南市長參選人陳亭妃（右2）、嘉義市長參選人王美惠（右）與黨籍立委許智傑（左）等人出席，一同舉杯致意。中央社
凱達格蘭基金會21週年感恩餐會28日晚間在台北大直典華舉行，前總統陳水扁（中）、民進黨台北市長參選人沈伯洋（左2）、台南市長參選人陳亭妃（右2）、嘉義市長參選人王美惠（右）與黨籍立委許智傑（左）等人出席，一同舉杯致意。中央社

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨與前總統、前市長陳水扁同台，陳稱對沈很有信心。國民黨北市議員張斯綱今直呼，沈伯洋找陳水扁背書，這畫面真難看，不顧台北市民的道德底線，更指陳仍是保外就醫身分，卻還能替民進黨參選人背書。

2026九合一選舉

議員張斯綱今在臉書指出，陳水扁說對沈伯洋很有信心，這句話格外諷刺。當年民進黨支持者對陳水扁何嘗不是充滿信心？把他捧成民主英雄、改革象徵，結果最後留下的卻是貪汙案、洗錢爭議，以及民進黨至今無法切割的貪腐印記。

張斯綱說，昨天最高法院才剛認定陳水扁被控洗錢部分，因追訴權時效完成免訴確定；但我們對這段歷史的記憶，並不會因此消失。更荒謬的是，陳現在仍是保外就醫身分，原本就有相關禁止條款，卻還能公開主持廣播網路節目、在網路上發表政治評論，甚至站上政治場合，替民進黨參選人背書。

張斯綱表示，而沈伯洋整天喊民主、喊價值，一到自己要選舉了，接受的背書，竟然是民進黨貪腐記憶裡最刺眼的名字。當陳水扁高喊對沈伯洋有信心，相信很多人心中的答案恰恰相反。因為台灣社會早已學到一個教訓，「有些人的背書，從來不是保證，而是警訊。」

張斯綱 沈伯洋 陳水扁 2026九合一選舉 台北市選舉

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