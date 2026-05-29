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藍質疑宜蘭辦造勢餐會 陳金德：國民黨造謠太誇張

中央社／ 台北29日電

國民黨團書記長林沛祥今天表示，近期接獲民眾檢舉，宜蘭「信賴之友會」舉辦餐會力挺民進黨籍參選人，行政院政委陳金德在現場逐桌敬酒懇託，這不叫「請客吃飯拚選舉」，什麼才是。要求檢調建立一致性執法原則，必須要用同樣標準來偵辦。

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陳金德回應媒體詢問時表示，當天是信賴之友會的會員大會，討論會內預算、決算，還有繳交會費等事宜，參與的人包含他與林國漳都是會員，大家會後是一起在餐廳聚餐，並非他請客。他說，餐廳是公開場合有人互相敬酒也很平常，沒有違法之處，國民黨的攻擊跟造謠太過誇張。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥、副書記長黃建賓及國民黨立委羅智強等人，今天在立法院國民黨團召開記者會。

林沛祥指出，近期有宜蘭民眾向國民黨團檢舉，指出總統賴清德競選時成立的「信賴之友會」，舉辦大型餐會力挺民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，陳金德在現場逐桌敬酒懇託。如果這不叫「請客吃飯拚選舉」，那什麼才是。

林沛祥表示，宜蘭餐會活動是封閉式場地、特定政黨參選人、特定支持群眾、穿著競選背心、公開請託拜票，這不是典型選舉造勢活動的樣態嗎。民進黨總喜歡用最高標準檢驗他人，一旦發現有便當會、炒米粉會、里民聚餐、馬上就會遭到檢舉、搜索、約談，甚至還會遭媒體連續追殺好幾天。

林沛祥表示，國民黨團提出三項具體訴求：第一、要求法務部、最高檢察署，立即公開統一選舉聚餐執法標準。第二、要求檢調建立「跨黨派一致性執法原則」。同樣行為、餐會形式，必須要用同樣標準來偵辦。第三、要求中選會、法務部、在選前召開公開說明會，統一全國候選人的選舉規範。

對於國民黨團召開記者會內容，林國漳表示，這完全是子虛烏有、惡意抹黑，因為當天他是受邀前往現場，且身為信賴之友會會員，當天於現場也有依規定繳交新台幣1000元的年費。

林國漳說，國民黨此番抹黑行徑，不禁令人聯想起21年前的往事，即當年前法務部長陳定南返鄉參選宜蘭縣長時，國民黨同樣發動鋪天蓋地的抹黑。此外，今天大張旗鼓開記者會的國民黨立委，身為民意代表卻不幹正事、不好好審查預算，反而把時間與國家資源浪費在毫無事實根據的抹黑行動上，如此行徑令人深感不齒。

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