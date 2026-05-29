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沈伯洋如果選上台北市長 她放話：捐100萬元給社會局救死扶傷

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋。記者陳正興／攝影
民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋。記者陳正興／攝影

台北市長選舉倒數半年，民進黨派立委沈伯洋挑戰市長蔣萬安。國民黨議員秦慧珠今打賭，沈伯洋如果選上台北市長，她捐100萬元給台北市社會局做救死扶傷急難救助的工作，也強調不是看不起沈，而是覺得民進黨看不起自己的市長參選人。

2026九合一選舉

蔣萬安今下午赴議會總質詢，秦慧珠問及對連任有無信心，蔣萬安回應，他現在就是和市府團隊持續專注在市政上，沒有在想選舉的事情。

秦慧珠接著提到曾經在不同場合說，她認為沈伯洋絕對選不上，有沒有任何人願意跟她打賭？「沈伯洋如果選上台北市長，我輸100萬元」，結果沒人敢跟她打賭。因此，秦今天放話，「我自己跟自己賭，沈伯洋如果選上台北市長，我捐100萬元給台北市社會局做救死扶傷急難救助的工作。」

秦慧珠直言，不是看不起沈伯洋，是覺得民進黨看不起自己的市長參選人。一是民進黨想要參選議員的新人去年開始跑基層，今年2、3月辦初選，3月13日前北市25個民進黨議員提名都已經出來，4月9日黨主席賴清德正式公告雙北議員的提名。

她說，民進黨至少在距離投票8個月前提名議員參選人，讓他們去跑基層，可是比議員選區大6倍的12個行政區的台北市長，6個月前提名就想讓民進黨提名的參選人選上台北市長，「民進黨看不起這位參選人，也看不起台北市長職位。」

秦慧珠指出，沈伯洋第一個公職是不當黨產處理委員會兼任委員、第二個公職是不分區立法委員。民進黨派出歷屆市長候選人陳水扁、謝長廷、蘇貞昌、陳時中，有的當過部長、多屆立委，都有完整的行政經歷跟問政經驗、地方經營基礎，但沈伯洋不熟市政、基層，甚至不喜歡台北市政，只會搞意識形態、搞分化對立。

她認為，沈伯洋從5月13日被提名到現在，都是碎片式、即興式的反應，對台北市政造成騷擾性的發言；建議蔣萬安不要受沈干擾，努力、用心地做好下半年施政工作，讓市民再投他一票。

台北市長選舉倒數半年，民進黨派立委沈伯洋挑戰市長蔣萬安，藍營議員秦慧珠今在總質詢現場打賭，沈伯洋如果選上台北市長，她捐100萬元給台北市社會局做救死扶傷急難救助的工作。記者林佳彣／攝影
台北市長選舉倒數半年，民進黨派立委沈伯洋挑戰市長蔣萬安，藍營議員秦慧珠今在總質詢現場打賭，沈伯洋如果選上台北市長，她捐100萬元給台北市社會局做救死扶傷急難救助的工作。記者林佳彣／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 秦慧珠 民進黨

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