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影／李四川出席新北市總工會會員大會 允全力落實勞工界需求

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市總工會會員大會，由多位黨籍市議員陪同逐桌舉杯打招呼，也獲得熱情回應，大喊「凍蒜」。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市總工會會員大會，由多位黨籍市議員陪同逐桌舉杯打招呼，也獲得熱情回應，大喊「凍蒜」。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市總工會會員大會，他說，自己是基層工程人員出身，會全力落實勞工界需求，並由多位黨籍市議員陪同逐桌舉杯打招呼，獲得熱情回應，大喊「凍蒜」。

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李四川今天前往土城區出席新北市總工會會員大會，受到現場成員熱烈高喊「凍蒜」，爭相握手合影為他打氣，氣氛熱絡。新北市總工會理事長黃文祥上台與李四川合唱「連杯酒」，表達祝福與肯定；李四川表示，他是基層工程人員出身，與所有勞工一樣都是踏實做事的人，會將大家的心聲納為政見，全力落實勞工界需求。

李四川表示，這段時間拜會新北市總工會及各行各業工會，並向所有理監事請益，傾聽基層勞工心聲，他也提到，自己擁有電匠、室內配線及冷凍空調等技術士證照，曾經做過水電、扛過冷氣，與勞工一樣都是第一線從業人員出身，會全力以赴回應總工會及勞工朋友提出的建議，做為未來政見的參考。

李四川表示，無論是勞教經費、勞工朋友的實質補貼、工會租金補貼優化、公共空間的使用等，當選後，市政府會作為工會與勞工的後盾，全力落實需求，守護勞工權益，與勞工們一起為新北市的發展而打拚。

國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市總工會會員大會，由多位黨籍市議員陪同逐桌舉杯打招呼，也獲得熱情回應，大喊「凍蒜」。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市總工會會員大會，由多位黨籍市議員陪同逐桌舉杯打招呼，也獲得熱情回應，大喊「凍蒜」。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市總工會會員大會，他說，自已是基層工程人員出身，會全力落實勞工界需求。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市總工會會員大會，他說，自已是基層工程人員出身，會全力落實勞工界需求。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市總工會會員大會，由多位黨籍市議員陪同逐桌舉杯打招呼，也獲得熱情回應，大喊「凍蒜」。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市總工會會員大會，由多位黨籍市議員陪同逐桌舉杯打招呼，也獲得熱情回應，大喊「凍蒜」。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市總工會會員大會，由多位黨籍市議員陪同逐桌舉杯打招呼，也獲得熱情回應，大喊「凍蒜」。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市總工會會員大會，由多位黨籍市議員陪同逐桌舉杯打招呼，也獲得熱情回應，大喊「凍蒜」。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市總工會會員大會，他說，自已是基層工程人員出身，會全力落實勞工界需求。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市總工會會員大會，他說，自已是基層工程人員出身，會全力落實勞工界需求。記者王長鼎／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川

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