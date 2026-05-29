側翼粉專「集目所」烏龍抹黑 李四川：每年財產依法申報 一切合法合規

側翼粉專「集目所」網路爆料企圖抹黑，國民黨新北市長參選人李四川今天正面回應表示，每年財產依法申報，一切合法合規，他還說，沒選舉什麼事都沒有，選舉就有事，這一個爆料確實是相當的惡劣。

針對側翼粉專「集目所」今在網路上以匿名爆料抹黑李四川有購屋金流疑雲，李四川今天中午前往土城區出席新北市總工會會員大會時受訪表示，房子是購買預售屋，所有的分期，是他跟妻子以薪水分期來支付，所有的資金分配，都是合規、合法，而且都依法申報。

李四川也說，感覺很奇怪，曾當過新北市副市長，當過高雄市副市長，也當過台北市副市長，也當過行政院秘書長，身為公務員每年都依規定申報名下所有財產。他說，「沒選舉我什麼事都沒有，選舉就有事，這一個爆料確實是相當的惡劣。」

他說，此建案是樓中樓，當初在買的時候，建照本來就是這樣子，並沒有特別去做所謂的打通，且買房子之前，根本不認識時任建設公司董事長劉炳輝。他表示，用這樣的方式爆料，他認為是相當的惡劣，他也一直認為這是不可取。

李四川競選辦公室稍早也發出聲明表示，該側翼粉專「集目所」5月3日才貼出第一篇貼文，標榜「廣告出租歡迎洽詢」，隨後就以多篇匿名文章攻擊李四川及國民黨高雄市長參選人柯志恩，立場非常鮮明，不禁令人懷疑，背後有特定勢力刻意針對國民黨參選人進行攻擊，甚至是提供經費「下廣告」，針對李四川進行抹黑。

李四川競選辦公室表示，該粉專目前只有59人追蹤，且該篇匿名報導完全未查證，純粹臆測抹黑，但文章一出立刻就被特定網媒跟進報導，目標明確就是要打擊李四川，一條龍式的抹黑操作如同民進黨陣營的一貫手段，令人高度懷疑，幕後黑手究竟是誰？