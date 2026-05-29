控綠營國家機器助選林國漳 國民黨團：灰色餐會若在藍營 檢調怎辦？

國民黨立院黨團今舉行記者會，指宜蘭「信賴之友會」舉辦大型餐會助選民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，各級民意代表參選人身穿競選背心拜票，行政院政務委員兼工程會主委陳金德逐桌敬酒、懇託。黨團書記長林沛祥表示，要求法務部、最高檢察署，立即公開統一選舉聚餐執法標準；要求檢調建立「跨黨派一致性執法原則」；要求中選會、法務部，在選前召開公開說明會，統一全國候選人的選舉規範，說清楚灰色地帶。

林沛祥表示，近期有宜蘭民眾向國民黨團檢舉，指出賴清德總統競選時成立的「信賴之友會」，舉辦大型餐會力挺林國漳及各級民代參選人。現場不僅有候選人穿著競選背心公開拉票，陳金德逐桌敬酒、逐桌懇託。餐會現場不是公開活動、宮廟遶境、地方節慶、社團活動，也不是路邊隨機遇到的支持者。如果這不叫「請客吃飯拚選舉」，那什麼才是？

林沛祥反問，假設藍營晚上舉辦政策說明會，民眾下班後參加，現場準備炒米粉、便當、熱湯可不可以？會不會被傳喚、搜索？會不會隔天媒體斗大標題是「涉嫌賄選」？還是只要掛上「信賴」、「民主」、「台灣價值」等，就全部合法？

林沛祥說，飯不是不能吃，基層政治本來就離不開人情交流，真正的問題是，到底有什麼可以？什麼不可以？黨團提出3項具體訴求。第一，要求法務部、最高檢察署，立即公開統一選舉聚餐執法標準。哪些可以？哪些不可以？便當在多少錢以內？餐會規模如何認定？候選人是否能出席？公職人員是否能逐桌敬酒？不要讓基層民眾、里長、候選人像是在玩「法律大富翁」，一不小心就踩到「搜索機會」。

林沛祥說，第二，要求檢調建立「跨黨派一致性執法原則」，同樣行為、餐會形式，必須要用同樣標準來偵辦，不能綠營餐會沒事，藍白餐會就大搜索。司法如果成為選舉工具，傷害的不只是哪個政黨，而是整個台灣民主制度；第三，要求中選會、法務部，在選前召開公開說明會，統一全國候選人的選舉規範，必須講清楚灰色地帶講清楚，把模糊空間說明白，不要讓候選人只能靠「猜長官心情」，來決定可不可以發便當。

國民黨立委羅智強表示，「台灣只有一種罪，是民進黨說你有罪，你就有罪。也有一種無罪，就是民進黨說你無罪」。綠營在宜蘭辦「灰色」餐會，若發生在國民黨身上，檢調會怎麼辦，媒體會怎麼殺，會不會國民黨請個米粉湯，就變成「抓到了」？他預告，今年底地方大選，檢調絕對會積極辦藍白。

國民黨立委黃建賓表示，去年綠營發動大罷免時，當時還只通過一階段連署，開始進行二階段連署時期，地方支持者舉辦問政說明會，就遭到民進黨發言人吳錚告發賄選。當時民進黨主張「活動不只是單純聯誼性茶會，會場上有明確要支持黃建賓，要與會民眾不同意黃建賓的罷免案，事實明確已經違反選罷法。」最後，司法判定「不起訴處分」。

黃建賓呼籲宜蘭民眾，依據相關活動照片，可向宜蘭地檢署告發，讓司法來調查，到底有沒有違法。黃建賓也請民進黨放心，因為自己曾走過那一段被抹黑、汙衊的歷程，絕對不會把請客吃飯的事情，去攻擊林國漳疑似賄選。「畢竟走過地獄，在知道黑暗中的迴光是有多珍貴」。