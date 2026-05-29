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首都選戰 北士科用電 蔣萬安 沈伯洋隔空交鋒

聯合報／ 記者邱書昱林麗玉王燕華／連線報導
北士科用電成首都選戰議題，台北市長蔣萬安昨天赴議會總質詢，強調與台電達成共識。記者蘇健忠／攝影
北士科用電成首都選戰議題，台北市長蔣萬安昨天赴議會總質詢，強調與台電達成共識。記者蘇健忠／攝影

北士科園區用電成台北市長選戰攻防議題，藍綠昨隔空互槓，民進黨市長參選人沈伯洋大動作帶中央官員到園區視察、會勘，台北市長蔣萬安回應，民眾期待的是做實事，解決問題，輝達執行長黃仁勳說得非常清楚，需要更多電力。

2026九合一選舉

黃仁勳前天邀蔣萬安在北士科園區參加員工大會，市府與台電拍板永久變電所朝地下化施作，沈伯洋昨與競選團隊總幹事吳思瑤現地會勘，經濟部次長賴建信、台電董事長曾文生等人到場。

當地洲美里長陳照梅當場提出，設變電所一事完全不知道，對里民有多大影響？房價有沒有影響？曾文生隨即向里長致歉表示，前天確定後，就先來向里長說明，每次也都詳細規畫說明。吳思瑤則在旁緩頰，這要問北市府，是市府用地。

台電指出，北市府希望變電所朝地下化發展，預估工期大概會九年以上，最主要是緊鄰基隆河，地質非常軟弱、地下水位高，台電提出折衷方案，就是變壓器地下型，其餘設備則是在地面上，大致工期要花六到七年時間。

吳思瑤表示，誰在做實事，台電在做實事，台電在一年多前就開始超前部署，也千叮嚀萬叮嚀北市；沈伯洋說，樂見文林變電所的事情能夠確定下來，因為一旦有電，後續願景才有辦法繼續。

國民黨議員游淑慧昨質詢問沈伯洋、吳思瑤中間有幫忙協調？蔣萬安直言「我了解是沒有。」北市都市計畫已載明非常清楚，變電所要以地下型為原則，目前趨勢也都是地下，但當初台電送來的方案，一開始完全是採地上型。直到前天與台電達成共識，對他來說，「做實事、解決問題才是最重要」。

蔣萬安說，黃仁勳跟大家說得非常清楚，需要更多電力，而充裕、穩定的電力供應對國家來講，是非常迫切需求，包括能源要成長，是台灣經濟成長非常重要的基礎。他也希望中央政府，給多元安全穩定的電力組合，才能讓產業及民生用電無虞。

地方人士嘆，當地民代早該在輝達落定時就要會勘，但綠營直到前天蔣萬安和黃仁勳合體後，才率經濟部、台電大動作到場，根本是要拉抬自家候選人。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）及立委吳思瑤昨天考察北士科變電所預定地。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）及立委吳思瑤昨天考察北士科變電所預定地。記者林伯東／攝影

2026九合一選舉 北士科 蔣萬安 沈伯洋 黃仁勳 吳思瑤 台電 曾文生 輝達 台北市選舉

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