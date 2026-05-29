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蔡壁如表態選彰化縣長 邱建富評估退黨角逐

聯合報／ 記者黃寅林宛諭／連線報導

台灣民眾黨創黨主席柯文哲前天在網路留言，嗆昔日戰友蔡壁如「放話」，台中市議員江和樹更質疑蔡「昔日說要深耕台中，今日說要選彰化縣長」、「把台中當跳板」。蔡壁如聲明回應，希望透過理性溝通，讓支持者重新對民眾黨找回信心。

2026九合一選舉

民眾黨中央委員蔡壁如前天受訪，直指黨內退黨潮源於「溝通不良與放話文化」，並積極表態參選彰化縣長。引來創黨主席柯文哲在影片下留言開嗆，「你是中央委員，不在中央黨部講，來這裡放話嗎？這是你溝通的方法？」

身兼中央委員的江和樹補刀，批評蔡壁如自己未出席中央委員會，卻對外指控黨內溝通不良。

江和樹更翻出蔡壁如二○二四年立委敗選感言，質疑當初宣稱「深深愛上台中海線、要深耕基層」，如今卻轉身投入彰化選戰，「那台中人到底算什麼？根本是把地方當跳板的投機行為！」

蔡壁如昨透過彰化競選團隊發表聲明，她指出中央委員會採實體與線上同步進行，她常在線上與會；前天是專題報告，「她線上全程參與」，聽完報告才發現柯文哲在中央黨部現場提問，並非刻意不面對面溝通。

蔡壁如表示，每位黨員都有表達參選意願的權利，她正式向中央黨部遞交參選意願書，完全遵守黨內提名機制，現階段最重要的是尊重制度與選決會的專業判斷，她靜待黨中央正式通知。

民進黨前彰化市長邱建富在黨內縣長初選民調落敗，綠營已提名立委陳素月參選彰化縣長，但邱建富繼續耕耘基層，昨在個人臉書宣布「已經準備好了」，他表示，各方面條件都領先其他參選人，「目前還在評估是否退黨參選縣長」，最晚會在八月底前決定。

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