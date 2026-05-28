連喊三次凍蒜 陳水扁：我對沈伯洋很有信心

前總統陳水扁與民進黨台北市長參選人沈伯洋今晚同台，兩人一同高唱台語名曲「愛拚才會贏」、「快樂的出帆」，陳水扁更喊了三聲「凍蒜」，替後輩打氣。陳水扁更以2004年總統大選，民進黨逆轉連宋配的經典一戰為例，表示對沈伯洋很有信心。

陳水扁表示，他代表民進黨在1994年當選之後，30年的時間，居然沒能誕生第二個台北市長，「我就不相信，現在機會來了，過去我沒有信心，但這次民進黨提名的是沈伯洋博士也是優秀新興立委，我們絕對有信心。」

近日媒體揭露台北市長民調，沈伯洋明顯落後於現任市長蔣萬安，陳水扁說，有人說他差這麼多，但他差得再多，都沒有當年的自己來得多。

陳水扁以逆轉連宋配的經典一戰為例說，2003年的時候，他們民調一度只有26％，國親合連宋配超過51％，差25個百分點要追是很高難度的事情，現在的沈其實沒有差那麼多，所以要繼續拚，沈伯洋絕對可以追得到，變成民進黨在台北市第二位市長。