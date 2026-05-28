聽新聞
0:00 / 0:00
連喊三次凍蒜 陳水扁：我對沈伯洋很有信心
前總統陳水扁與民進黨台北市長參選人沈伯洋今晚同台，兩人一同高唱台語名曲「愛拚才會贏」、「快樂的出帆」，陳水扁更喊了三聲「凍蒜」，替後輩打氣。陳水扁更以2004年總統大選，民進黨逆轉連宋配的經典一戰為例，表示對沈伯洋很有信心。
2026九合一選舉
陳水扁表示，他代表民進黨在1994年當選之後，30年的時間，居然沒能誕生第二個台北市長，「我就不相信，現在機會來了，過去我沒有信心，但這次民進黨提名的是沈伯洋博士也是優秀新興立委，我們絕對有信心。」
近日媒體揭露台北市長民調，沈伯洋明顯落後於現任市長蔣萬安，陳水扁說，有人說他差這麼多，但他差得再多，都沒有當年的自己來得多。
陳水扁以逆轉連宋配的經典一戰為例說，2003年的時候，他們民調一度只有26％，國親合連宋配超過51％，差25個百分點要追是很高難度的事情，現在的沈其實沒有差那麼多，所以要繼續拚，沈伯洋絕對可以追得到，變成民進黨在台北市第二位市長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。