兩人同台 沈伯洋讚：陳水扁是有史以來最好市長

凱達格蘭基金會今天舉辦21周年感恩晚會，民進黨台北市長參選人沈伯洋晚上出席活動時大讚前總統、前台北市長陳水扁，是有史以來最好的市長，而他也自爆，當年為了快點看到陳水扁，還衝去台上和陳水扁夫人吳淑珍說，「阿扁總統什麼時候才要來？」

凱達格蘭基金會晚上在大直典華舉辦21周年感恩晚會，席開80桌，包含凱達格蘭基金會創辦人陳水扁、中選會主委游盈隆、台南市長參選人陳亭妃、台北市長參選人沈伯洋、嘉義市長參選人王美惠、立委黃捷、王世堅等人出席。

沈伯洋表示，凱校一直以來培養非常多的人才，不管是民意代表、官員，還有非營利組織、各式各樣的執行長，都是從凱校出來的，而他也受到凱校的庇蔭。

沈伯洋指出，他最想感謝還是陳水扁，大家都知道，他這次要參選台北市長，「台北市有史以來最好的市長，就是我們的阿扁總統」，所以有很多事情，要向阿扁總統請教。

沈伯洋說，他的人生一直都是跟阿扁連在一起，小時候那些扁帽、競選小物，他全都有，而阿扁當時的台北競選總部，就在他家的隔壁，「那時候，我每一天都看著競選活動進行，一直看到阿扁總統的當選」。

沈伯洋回憶，有次父母帶他去聽陳水扁的參選演講，因為他還不是很懂事，他也等不及了、衝到台上，問吳淑珍說，「阿扁總統什麼時候才要來？」

台南市長參選人、凱達格蘭基金會董事長陳亭妃說，難得和參選人沈伯洋、王美惠、高雄黨部主委黃捷等人同台，他每次出席餐會都是充滿感動。日前接受陳水扁訪問時，陳要求要守護台南版圖，而台南是民主聖地，要有第一個女市長，會依照目標向前走。

民進黨立委王美惠則說，相信在座前輩好朋友、貴賓，一定會替他拉票，而阿扁要他認真打拚，請大家幫他拉票。