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桃園選戰煙硝濃！黃世杰批張善政高傲 市府回擊：不要沈柏洋化

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰今批桃園市長張善政高傲漠視，市府回擊「不要沈柏洋化」。本報資料照片
民進黨桃園市長參選人黃世杰今批桃園市長張善政高傲漠視，市府回擊「不要沈柏洋化」。本報資料照片

「遠見雜誌」昨公布2026縣市長施政滿意度調查，桃園市長張善政在六都排第五名。民進黨桃園市長參選人黃世杰今表示，市長屢遭質疑對市政漠不關心是滿意都低迷原因，但張仍避談，高傲漠視態度讓人難以接受，桃園市新聞處長羅處東則反批黃「不要沈柏洋化」。

2026九合一選舉

黃世杰表示，「遠見雜誌」的調查結果反映了桃園市民長期累積的不滿，也反映3年來失去光榮感的怨嘆。尤其桃園正處於快速發展期，大量的移入人口帶動居住、交通和托育的需求，但張市府的基礎建設和市政服務卻未跟上腳步。

黃世杰指出，張善政去年在遠見的施政調查六都墊底，市府承諾虛心檢討，經過一年時間，今年僅微幅變動至倒數第二，實質上依然處於全台落後狀態。這份不及格的成績單證明市府根本沒有將去年的警訊聽進去，施政表現持續在谷底盤旋，不僅讓桃園市民顏面無光，更顯示出市府團隊缺乏解決問題的決心與能力。

黃世杰說，張市府對交通施工路段缺乏有效配套，塞車日益惡化，公托及托育家園設置也跟不上家長的需求，這些議題還只是冰山一角，呼籲張善政用更謙卑態度面對市民的不滿。

羅楚東強調市府對各界民調一向虛心參考，反指黃世杰將城市治理簡化成情緒操作，政治口水抹煞市府所有人員的努力。他呼籲黃世杰摒棄意識形態，稱空洞的「世杰體」唱衰桃園，恐怕陷入「沈伯洋化」的政治路線。

羅楚東指出，市長上任以來，包括「天下雜誌」、「經濟日報」、「TVBS」、「中國時報」、「風傳媒」及「三立」等多家媒體民調，桃園在施政滿意度、幸福感與光榮感等指標多次名列六都前三，甚至六都第一。黃世杰與部分綠營人士卻總是選擇性引用特定民調，逢桃園必唱衰。

羅楚東表示，市長上任至今推動多項全國或六都首創政策，包括「可負擔住宅」、「國中小營養午餐與教科書免費」、「代理教師全年聘期」等，面對交通和托育問題也從未迴避，二者皆有提升改善。市民不會想看到靠情緒動員、政治貼標籤的評論型政治人物。少一點情緒輸出，多一點政策討論，才是真正對桃園負責。

2026九合一選舉 桃園市選舉 張善政 黃世杰

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