聽新聞
0:00 / 0:00
北士科變電所爭議 吳思瑤：台電超前部署、200億預算遭藍白刪除
輝達用電議題持續延燒，民進黨台北市長參選人沈伯洋與團隊總幹事、民進黨立委吳思瑤下午邀集經濟部、國科會及台電高層，考察北士科變電所預定地。
2026九合一選舉
針對台北市長蔣萬安及國民黨批評「割稻尾」，吳思瑤反擊指出，台電早已超前部署，綠營立委爭取台電200億元預算卻遭藍白刪除，質疑蔣萬安當時未發聲。
沈伯洋則強調，不希望北士科發展淪為政治攻防，認為北士科不只是硬體與電力建設，更關乎未來AI、軟體與城市發展願景，盼能與地方共生共榮，打造台北成為智慧城市核心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。