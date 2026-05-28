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北士科變電所爭議 吳思瑤：台電超前部署、200億預算遭藍白刪除

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
輝達用電問題近日引發討論，民進黨市長參選人沈伯洋（右二）及團隊總幹事、立委吳思瑤（左二）下午邀集經濟部、國科會及台電高層考察北士科變電所預定地。台電董事長曾文生（左一）出席。記者林伯東／攝影
輝達用電問題近日引發討論，民進黨市長參選人沈伯洋（右二）及團隊總幹事、立委吳思瑤（左二）下午邀集經濟部、國科會及台電高層考察北士科變電所預定地。台電董事長曾文生（左一）出席。記者林伯東／攝影

輝達用電議題持續延燒，民進黨台北市長參選人沈伯洋與團隊總幹事、民進黨立委吳思瑤下午邀集經濟部、國科會及台電高層，考察北士科變電所預定地。

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針對台北市長蔣萬安及國民黨批評「割稻尾」，吳思瑤反擊指出，台電早已超前部署，綠營立委爭取台電200億元預算卻遭藍白刪除，質疑蔣萬安當時未發聲。

沈伯洋則強調，不希望北士科發展淪為政治攻防，認為北士科不只是硬體與電力建設，更關乎未來AI、軟體與城市發展願景，盼能與地方共生共榮，打造台北成為智慧城市核心。

北士科變電所預定地。記者林伯東／攝影
北士科變電所預定地。記者林伯東／攝影

輝達用電問題近日引發討論，民進黨市長參選人沈伯洋（中）及團隊總幹事、立委吳思瑤（右）下午邀集經濟部、國科會及台電高層考察北士科變電所預定地。記者林伯東／攝影
輝達用電問題近日引發討論，民進黨市長參選人沈伯洋（中）及團隊總幹事、立委吳思瑤（右）下午邀集經濟部、國科會及台電高層考察北士科變電所預定地。記者林伯東／攝影

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