北士科變電所爭議 吳思瑤：台電超前部署、200億預算遭藍白刪除

輝達落腳北市，北士科用電成選戰攻防。民進黨市長參選人沈伯洋今到現地會勘，稱蔣萬安讓文林變電所延宕一年，立委吳思瑤也稱，找台電討論興建超過一年也至少開過十次會。不過北市長蔣萬安今在議會答詢，被問及沈伯洋、吳思瑤在這中間有幫忙協助協調？蔣說「我了解是沒有。」

2026-05-28 16:26