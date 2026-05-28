怎麼回答黃仁勳「門在哪？」 沈伯洋回應若是他怎接球

台北市長蔣萬安昨出席輝達在北士科舉辦的員工大會，致贈台北市鑰給執行長黃仁勳時，被黃開玩笑問到「Where is the door？」。民進黨北市長參選人沈伯洋也被網友問到說，如果是他會怎麼接，他今下午也以完整產業生態鏈來應答。

沈伯洋表示，美式生活風格之下，很喜歡開小玩笑，講到有鑰匙，所以Where is the door？覺得這牽涉到為什麼輝達要來這邊，以及未來北市科未來的發展。黃仁勳在之前的演講也談到生態系，兩三年前就提過怎麼形成科技聚落和生態系。

他說，生態系英文是Ecosystem，那今天你要進入這個生態系，你也需要門，那門的這個同意詞就是Gate，那因為是在做GPU，GPU產業界有個Logic gate（邏輯閘）這樣的一個專有名詞，那進入這一個Ecosystem的門戶有Gateway。

他說，所以才會在這個社群留言有提到，You don'e need to find the door，就是你現在不需要真的把這個門找出來，You already standing it。因為你現在在這個地方本身就是門的本身。

然後，他說，From這一個剛剛講的Logic，就是Logic就是剛剛講的那一個邏輯閘。就是你可以從你的這一個GPU的所謂的走到這一個生態系的gate。 那這樣就代表因為，你了解它想要的東西，你也知道，它產品的特色，那把這個一起結合起來的話，你就可以比較容易的去回應到說，你在對這個地方有什麼樣的想像？