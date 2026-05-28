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連續2天被追問核電立場…蘇巧慧：真正了解問題 才能解決問題

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今天又被問到核電立場，她說自己的態度和府院始終一致，認為「核能安全、核廢有解、全民有共識」是不可取代的3個前提，且必須再次強調現在的問題不是「電力」而是「變電所」。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今天又被問到核電立場，她說自己的態度和府院始終一致，認為「核能安全、核廢有解、全民有共識」是不可取代的3個前提，且必須再次強調現在的問題不是「電力」而是「變電所」。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天回應關於有國民黨立委質疑她的核電立場與府院不同。她強調自己與府院的態度始終一致，而且現在的問題不在「電力」，而是「變電所」，她並意有所指說「真正了解問題，才能解決問題」。

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蘇巧慧下午到新莊樂生療養院舊址參加新庄文化協會主辦的真人圖書館活動，並在歷史建築「王字型大樓」聆聽院史導覽。她說自己已提出修法，希望未來設置國家級「樂生醫療人權文化館」，以便有單獨的機構和預算做文史、醫療人權的保存建置，讓社會更認識樂生園區的歷史意義。

媒體聯訪時被問到國民黨參選人李四川說要蓋蘆社大橋串聯北士科和蘆洲、五股地區打造AI產業廊帶、以及有人質疑她的核電立場。蘇巧慧說，蘆社大橋的困難從來就不在新北市這端，如果台北市政府能跟社子島居民取得共識，且能解決生態環境問題，她非常歡迎重大建設。

至於核電，她說自己的態度和府院始終一致，認為「核能安全、核廢有解、全民有共識」是不可取代的3個前提，且必須再次強調現在的問題不是「電力」而是「變電所」；很高興台北市政府昨天已接受台電建議，取得暫時性變電所的解決方案。

蘇巧慧說，台北市的電力需靠外縣市的發電廠支應，所以需要變電所，就像新北市要用翡翠水庫的水源，必須靠板新水廠的加壓設備傳輸，這些都是相同道理，「真正了解問題，才能解決問題，我就是那個真正了解問題、解決問題的人」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）下午到新莊樂生療養院舊址參加新庄文化協會主辦的真人圖書館活動，並在歷史建築「王字型大樓」聆聽院史導覽。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）下午到新莊樂生療養院舊址參加新庄文化協會主辦的真人圖書館活動，並在歷史建築「王字型大樓」聆聽院史導覽。記者林昭彰／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 核電

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