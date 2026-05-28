徐巧芯酸抱反核神主牌 沈伯洋拿「水庫與水管」比喻層次不同

輝達總裁黃仁勳多次提到台灣需要更多能源，國民黨立委徐巧芯表示，民進黨北市長參選人沈伯洋仍抱著「反核神主牌」對現實閃躲迴避，甚至對「能源與電力」進行說文解字。沈伯洋今下午受訪表示，今天備載容量率達17％，「我們談變電所，徐巧芯談發電，這是兩個不同層次問題。」

沈伯洋說，前幾天有提到一個比喻，水庫有水，但我們需要用水一定要接水管，變電所就像是水管，那現在水庫有水，但是沒有接水管，那這樣大家用不到水。

他說，台灣發電本身是穩定，但需要變電所把高壓電送過去，我們需要變電所才能夠用電，剛剛看到備轉容量率達17％，前天也有達21％，那就有表示發現一直是有餘裕，而發電有餘裕，但是問題是要把電送出去的時候需要變電所。

他說，我們現在討論變電所，但是徐巧芯是在討論發電，這是討論兩個不同層次的問題。

沈伯洋說，所以覺得當然可能有點轉移焦點，但是如果真的很在意台灣能源問題的話，要多做討論，當然是不反對，但是覺得把這個話題引開到別的戰場上面，覺得對在地居民及討論這個議題，不太合適。