北士科用電成戰場！蔣萬安「做實事」 綠反擊：藍白刪預算時在哪？

北士科用電成選戰攻防，台電昨與北市府拍板朝半地下化，不過，民進黨市長參選人沈伯洋及團隊總幹事、立委吳思瑤今下午邀集經濟部、國科會及台電高層到場，北市長蔣萬安認為「做實事」，國民黨則認為此舉是割稻尾。吳思瑤受訪回擊，立院爭取台電200億元預算時，遭藍白刪除，蔣萬安有出來說句話嗎？

吳思瑤表示，誰在做實事，台電在做實事。台電在一年多前就開始超前部署，千叮嚀萬叮嚀台北市府，相關的方案一修再修，對話再對話，溝通再溝通，是台電的夥伴們做實事。

她說，北士科發展是希望在產業共榮、地方利益之下，不要把它簡化成政治上的功德，不要把這件事廉價到搶功勞的層次。

吳思瑤說，國民黨北市議員張斯綱這幾天對她有很多指教，「我真的要說，張斯綱說誰在搶功勞、誰在割稻尾？我認為張斯綱說的恐怕是蔣市府。」綠營立委努力爭取台電200億元的預算，但是遭藍白立委刪掉，蔣萬安有出來說句話嗎？

沈伯洋說，如同吳思瑤所說，不希望這樣的議題變成政治題，知識是共享的，每個市民都對台北市有很多想像，他身為台北市民，對於北市也有想像，因此提到，北士科發展，不是只有硬體和電力，它包含未來的軟體的發展，實驗性質的沙盒要怎麼做。

沈伯洋說，北士科要怎麼跟著地方共生共榮、怎麼變成台北市的大腦，怎麼變成台北市的智庫，整件事情是我們對台北市的願景，這個願景是大家共享的。

他說，看到文林變電所的事情能夠確定下來，因為一旦有電，後續的願景才有辦法繼續，所以解決了穩定供電，相信大家應該都是開心的，不會覺得這是什麼收割，也覺得沒有必要。在地議員、立委都已經來這邊多次，我們已經想到第十步，雖然現在還在第一步，但已經邁出，這是令人開心的事。