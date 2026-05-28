變電所8次協商過程曝...沈伯洋吳思瑤有幫協調？蔣萬安：我了解是沒有

輝達落腳北市，北士科用電成選戰攻防。民進黨市長參選人沈伯洋今到現地會勘，稱蔣萬安讓文林變電所延宕一年，立委吳思瑤也稱，找台電討論興建超過一年也至少開過十次會。不過北市長蔣萬安今在議會答詢，被問及沈伯洋、吳思瑤在這中間有幫忙協助協調？蔣說「我了解是沒有。」

蔣萬安今天赴議會總質詢，國民黨議員游淑慧質詢北士科問電問題。蔣萬安答詢說，北市府是在去年6月，台電向北市府提案之後，市府密集與台電溝通，市府也提出意見，台電再修正版本，中間來來回回一共有七到八個版本。

北市府發言人李政軒質詢後補充說，市府其實早在2009年公告實施的北士科都市計畫就載明，該交通用地規畫為「本計劃區所需變電設施使用」並「以地下化設置為原則」。但台電去年7月25日，市府才收到台電第一次提正式方案，且是地上型方案。直到今年4月，台電仍說地下化窒礙難行；直到今年5月台電才妥協，提「變壓器地下型」。

國民黨議員游淑慧今天總質詢問蔣萬安，有沒有對沈伯洋突然的關心驚嚇到？並質疑沈怎麼從「缺電變缺變電所？」甚至稱她高度懷疑沈伯洋以為「變電所是將電變出來？」要北市產發局長陳俊安找個機會跟沈伯洋說明一下，酸度爆表。

游淑慧說，北市府在2009年時，她當年在北市府，當時17年前，市府為配合北士科整體計畫與區段徵收，就已規畫變電所用地，不過從2009年到去年，台電都沒有來表達「欠北士科一個變電所？」

蔣萬安表示，北市府是去年5月26日才收到台電提案。至於最近爭議的地上型、地下型變電所，游也問蔣，為何之前有七、八次會議溝通，是否爭執在地上、或地下？蔣萬安說，北市都市計畫已載明非常清楚，變電所要以地下型為原則，目前趨勢也都是地下，但當初台電送來的方案，一開始完全是採地上型。直到昨天與台電達成共識，對他來說，做實事、解決問題才是最重要。

至於沈伯洋日前稱黃仁勳提的是Energy（能源）不是Electricity（電力）。蔣萬安今天也在議場用英文還原黃仁勳昨天在員工大會的說法，蔣萬安說，所以他日前也回答強調「沒有能源，怎麼會有充足電力供應」，這是一般人都能理解，根本的問題，一定是先要有充足能源供應，才能穩定供電，癥結點還是在於國家整體的能源配置。

北市府發言人李政軒表示，除北市府2009年公告實施的北士科都市計畫中已載明，「本計劃區所需之變電設施使用」並「以地下化設置為原則」。不過北市府去年才收到台電第一次提正式方案，且採地上型、靠基地東側的第一版。今年1月14日，市府因地方表達意見，公運處也請台電公司再評估變電所地下化方案；今年3月13日台電提出第四版方案，包括含四種方案的配置計畫、興建期程、優缺點及建議順序，但台電仍建議採地上化。

李說，甚至今年4月16日，台電針對地下化位置優化，提出的書面意見內容並說地下化窒礙難行；直到今年5月，台電終於妥協提出變壓器地下型方案。