澎湖縣長誰接棒？盛傳「代夫出征」民進黨內意見不一

澎湖縣長陳光復今年過年期間因摔傷造成嚴重傷勢、無法投入年底選戰，為地方政壇拋下震撼彈，打亂各陣營原本的布局，民進黨將由誰接棒守住執政權，已成為各方關注焦點，地方盛傳縣長夫人吳淑瑾「代夫出征」最有希望，不過民進黨仍未證實，但最快可望於6月中上旬正式對外宣布。

據地方人士指出，民進黨中央在多方布局與地方派系協調後，可能會由縣長夫人吳淑瑾「代夫出征」參選澎湖縣長。不過民進黨選對會目前仍未就澎湖縣長人選確定，雖昨天已有討論，但黨內及地方仍有不同意見。

陳光復是因今年2月17日大年初一發生意外後，傷及大腦及腦幹，一度導致呼吸心跳停止及休克，歷經澎湖三總搶救，又後送高雄榮總開顱手術才保住一命。

地方人士分析，陳光復突發意外受傷，讓原本相對穩定的澎湖選情瞬間洗牌，原先藍綠陣營在縣長、馬公市長、議員等各級公職的提名布局上各就各位，如今綠營面臨迫切的「陣前換將」壓力，國民黨方面也正密切關注選情變化，隨時調整戰略。

據了解，綠營高層最初考量選戰務實面，曾將目光鎖定具有地方實力的現任馬公市長黃健忠，認為其基層扎實，最有機會為民進黨守住澎湖江山，然而地方隨後湧現支持縣長夫人吳淑瑾「代夫出征」的聲浪，且勸進動作頻頻。

據悉，民進黨秘書長徐國勇日前曾多次南下或致電徵詢黃健忠的參選意願，不過考量到澎湖整體政治生態，以及參選未必能勝、反可能加深黨內裂痕等複雜因素，屬於政壇後輩的黃健忠在承受多方壓力下，最終明確向黨中央表達縣長選舉不必考量他的態度，並順應地方民意，建議中央正式提名夫人吳淑瑾參選。