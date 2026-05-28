基隆藝人吳怡霈共推基隆觀光 童子瑋：活絡夜間經濟促進留宿

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋為宣傳基隆景點、加強城市觀光，邀請在網路有90萬追蹤的基隆出身藝人吳怡霈一起拍攝Youtube行腳節目《怡童鬆一下 》，今發布第一集「港都不打烊！基隆酒吧與漁市燈火」。童子瑋說，他會透過青年旅館轉型，以夜宿遊艇以及港區特色住宿，把觀光客留在基隆過夜。

童子瑋說，他一直希望選舉不只是政治攻防，除了多提出市政願景以外，他也希望以現在的社會關注度，吸引更多朋友關注基隆，這一次很榮幸可以邀請在基隆和平島出生、道道地地的基隆藝人怡霈一起來拍節目，希望這一系列的節目，能夠以政治以外的方式，真正來推廣基隆特色。

童子瑋表示，第一集節目的重點是夜間經濟，從虎仔山地標的情侶雅座，到巷弄的特色酒吧，以及最有在地氣氛的漁市場，都是基隆除了廟口、夜市以外的夜間景點。他說，基隆觀光的其中一個挑戰就是留宿率，很多觀光客吃完晚餐之後就回到台北，這對當地旅宿業者來說非常吃虧。

童子瑋指出，若未來有幸成為基隆市長，他會讓夜晚為基隆的觀光引擎，也提出三個觀光的願景方向。第一就是夜間居住的轉化，他會透過青年旅館轉型，以夜宿遊艇以及港區特色住宿，把觀光客留在基隆過夜，未來中長期則會引進精品旅宿，將太平青鳥轉型為虎仔山地標的青年旅宿。

童子瑋說明，第二是評估古蹟夜間開放、辦理文化活動，鼓勵發展港邊酒吧、Live House、夜間展演空間，輔導產業將既有空間活化再利用。他說，第三就是要活用夜間的港口景觀亮點，將「崁仔頂漁市深夜導覽」常態化，讓被稱為台灣築地的漁市場發揚光大。

童子瑋補充，希望透過她吳怡霈的主持功力、節目經驗，這點才是真正推廣基隆觀光最重要的特質，他會繼續跟怡霈一起推出節目，讓更多外縣市的朋友愛上基隆。

邀基隆藝人吳怡霈推基隆觀光，童子瑋：活絡夜間經濟促進留宿。圖／童子瑋辦公室提供