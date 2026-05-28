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訂兒童遊樂設施高溫防護 蔣萬安：參考國外作法來規畫

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
訂定兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準？北市長蔣萬安今天受訪表示，北市府會參考其他國家做法，來規畫研議。記者蘇健忠／攝影
訂定兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準？北市長蔣萬安今天受訪表示，北市府會參考其他國家做法，來規畫研議。記者蘇健忠／攝影

天氣越來越熱，台北昨高溫38.3度，打破2018年5月27日的38.2度記錄。因應極端高溫，國民黨北市港湖議員參選人陳冠安呼籲北市府，訂定兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準。北市長蔣萬安今天受訪表示，北市府會參考其他國家做法，來規畫研議。

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陳冠安說，這個5月，台北氣象站創下38.3度的最熱紀錄。消防局統計，單日就有7件中暑案例。事實上，這幾年的台北，都挺熱的。從衛福部的數據來看，十年前(2016)的熱傷害通報還只有103人次，去年則成長到170人次，漲幅65%。

北市府應率全國之先訂定高溫防護標準。讓孩子玩的開心、玩的安全，也讓父母可以放心、可以安心。

蔣萬安今天下午赴議會總質詢，蔣萬安說，有地方朋友提到，面對現在氣候變遷、夏天越來越熱，甚至高溫有提前趨勢。針對戶外公園的兒童遊戲場，是不是要針對熱傷害有安全標準的防護措施，這部分可以來研議，訂出一個規範，而且事先做相關遮蔭及防護等措施，並且做一些提醒。

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