穩連任？最新民調大贏沈伯洋...各年齡層均完勝 蔣萬安反應曝
北市長最新民調，爭取連任的市長蔣萬安大贏民進黨沈伯洋28個百分點；各年齡層也完勝，其中20至29歲年輕人對沈支持度37%，低於蔣萬安的60%。蔣萬安今被問及此民調看法，蔣說，民調都是參考，他就是持續專注市政，為所有市民朋友爭取最大福祉。
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昨天TVBS民調中心公布最新北市長民調，除蔣萬安支持度大贏沈伯洋，蔣以支持度58%，大幅領先沈伯洋的30%。甚至中立選民有57%支持蔣；民進黨認同者79%支持沈伯洋，10%支持蔣萬安；國民黨認同者97%支持蔣萬安；民眾黨認同者有94%支持蔣萬安。
蔣萬安今天下午赴議會總質詢，媒體問蔣這份民調看法？蔣萬安僅回應，民調都僅是參考。
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