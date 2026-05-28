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輝達用電交鋒！沈伯洋今現地「踢館」 蔣萬安1句「做實事」回擊
輝達落腳北士科，用電成選戰攻防。北市府昨與台電達成文林變電所興建共識，採「變電器地下型」，卻遭綠營酸蔣萬安被罵拖延才讓步？媒體今問蔣，民進黨參選人沈伯洋今到現地考察，是否覺得是來「踢館」？蔣今天笑著回應說，「昨天我們已與台電達成共識，雙方都從善如流，民眾期待的『就是做實事，解決問題』。」
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蔣萬安今天下午赴議會總質詢，媒體也問蔣萬安，對於沈伯洋稱輝達執行長黃仁勳談電力，正是呼應他這幾個月來講的，蔣萬安也回應，黃仁勳昨天表達非常明確，「台灣需要更多電力」，而且「能源成長才是台灣經濟成長基礎。
蔣說，所以國家整體能源政策非常重要，他也希望中央政府，能夠給予包括多元安全穩定的電力組合，才能讓產業及民生用電無虞。
媒體追問，是否認為黃仁勳講電力，是講給沈伯洋聽，因沒有電，有變電所也沒用？蔣萬安說，黃仁勳昨天在現場其實跟大家說得非常清楚，需要更多電力，而充裕、穩定的電力供應對國家來講，是非常迫切的需求，所以昨天談到包括Energy能源要成長，是台灣經濟成長非常重要的基礎。
蔣萬安說，他相信，對於不管是AI發展、或各個展業領域，或民生需求，這都是迫切要來面對解決。
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