彰化縣長選舉綠營內訌再起 邱建富宣布：已經準備好了

民進黨前彰化市長邱建富雖在黨內初選民調落敗，最後綠營提名立委陳素月參選彰化縣長，但邱建富仍繼續勤走基層，今天更在個人臉書宣布「已經準備好了」，他表示，他各方面條件都領先其他人很多，目前還在評估是否退黨參選縣長，最晚會在8月底前決定。

「花若盛開蝴蝶自來，人若精彩天自安排，機會是留給準備好的人！」，今天邱建富在臉書貼文說「向所有相親朋友報告：建富已經準備好了」，他說「12年來他勤訪基層一步一腳印！人民的意見，我都已經整理好了，也計劃好對策」。

邱建富說，他勤訪基層，很多支持人都希望他繼續為彰化服務，多數人勸他選縣長，也有人盼他選立委，還有人勸他跟某某合作，以後進縣政府，很多人催促他一定要出來選。

他認為，國民黨要選縣長的魏平政是空降的，沒準備好、也沒勤走基層；而陳素月若要選縣長，應早早就要勤跑北彰化，但她也沒有，相較他已在全彰化勤走12年，對全縣各鄉鎮走透透，對縣民的需求最了解。

那到底要選什麼呢？邱建富說「什麼都可以選，最近會決定」，不過他坦承最想選縣長，自認各方面條件都領先其他人很多，因他有行政經驗，領導統御、決策能力、專業都贏他們(陳素月、魏平政)很多，可以和他們「超級比一比」，他已準備好，但還在做最後評估，還在整軍組織，因若沒黨提名，組織力會比較薄弱，所以需強化組織，他會在選委會8月31日前登記前宣布。

民進黨彰化縣黨部楊富鈞表示，僅憑邱建富在臉書上的發言，縣黨部不便對此做回應，但再次呼籲黨內同志應團結以贏得勝選。