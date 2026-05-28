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竹縣「綠黃合」受關注 王婉諭預告近期會有具體說明

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
王婉諭今天未正面回應。不過，對於是否要參選竹縣長或竹北市長等，她表示持續思考個人角色，並預告近期內會有比較具體的說明。記者郭政芬／攝影
王婉諭今天未正面回應。不過，對於是否要參選竹縣長或竹北市長等，她表示持續思考個人角色，並預告近期內會有比較具體的說明。記者郭政芬／攝影

民進黨年底地方選舉大局幾乎底定，新竹縣長參選人卻遲未提名，現任竹北市長鄭朝方呼聲最高，仍未鬆口表態，日前傳出綠營時代力量黨主席王婉諭「綠黃合」的可能性；對此，王婉諭今天未正面回應。不過，對於是否要參選竹縣長或竹北市長等，她表示持續思考個人角色，並預告近期內會有比較具體的說明。

2026九合一選舉

被問到民進黨遲未提名，是否曾跟時力協商縣市首長布局？王婉諭並未正面回應。她表示，作為時代力量的黨主席，她覺得很重要的任務是，如何讓新竹縣市的議員席次能夠增加，擴大影響力，在議會運作上能夠有所精進，以期更能有力的監督縣市政府，這是最重要的目標。

王婉諭指出，時代力量在近2年多來，已與4個政黨合作，成立台灣前進陣線，所以時力的目標很明確，即2026應該扎根議會，2028重返立法院；至於她個人的部分，「我認為如何能夠解決新竹縣民朋友的問題，如何回應他們對於生活的期待，我覺得這是最重要的。」

對於是否在新竹縣親自扮演「母雞」角色，甚至投入竹北市長或新竹縣長大選，王婉諭回應，目前時力在新竹縣已有竹北東區議員張育慈、竹北西區李雅芬，以及多位地方代表積極備戰，如何將更多席次推入鄉鎮市民代表會及縣議會，是她最重要的輔選任務。

至於時力是否考慮參選，預計何時公布？王婉諭說，她認為最重要的是，如何回應新竹縣民對於生活改善，以及對縣政治理的期待，她會繼續思考個人的角色如何來做到這件事情。她也預告，近期內將對社會大眾有一個具體的說明。

王婉諭 綠營 時代力量 2026九合一選舉 新竹縣選舉 民進黨

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