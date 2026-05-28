林禹佑宣布爭國民黨竹北市長提名 黨內6月將啟動協調

新竹縣議員林禹佑今天宣布簽署宣布爭取黨提名，以「城市問題，我佑對策！」為主軸，加入竹北市長選舉戰局。目前竹縣議員邱靖雅、吳旭智、竹北市代表會主席林啟賢已完成簽署切結書，國民黨預計6月展開協調，以內參民調或初選決定人選，之後再與民眾黨整合共推候選人。

近期民眾黨提出希望國民黨「禮讓」竹北市長。林禹佑強調，民眾黨在竹北市經營非常薄弱，且前新竹市副市長邱臣遠這4年來鮮少在竹北出現，讓人匪夷所思。邱本人只有近期站路口請託和掃市場，所以選民是否埋單有待觀察，強調「藍白合」要在公平、公正、公開的原則下共推人選，若民眾黨輸，該黨應禮讓國民黨；反之若國民黨敗，他也不會有意見。

林禹佑是台北醫學大學臨床藥學碩士，今天提出「全齡幸福」城市願景，強調將以醫療專業、數據治理與生活品質改革，翻轉竹北長年「重建設、輕生活」的發展失衡問題。

林禹佑表示，竹北西區長期面臨老舊市區更新不足、停車空間缺乏、道路壅塞、公共建設失衡等問題。竹北東區則面臨高鐵特區與重畫區快速發展所帶來的交通瓶頸、學區總量管制、通學安全、人行環境不足與親子公共空間需求爆炸等挑戰。

林禹佑主打「健康治理」與「全齡照顧」，曾推動兒童醫療2.0、高危險妊娠綠色通道、新生兒篩檢補助及兒童早療制度，也持續擴增公托與準公共化幼兒園名額，改革托育監督機制，並提出「老幼共托」概念，打造跨世代支持系統。

林禹佑也提出「健康城市再升級」方向，主張打造特色共融公園、戶外運動空間、自行車與步行友善環境，推動全民運動風氣，並將「寵物友善城市」列入重要政見，包括建立寵物友善地圖、完善流浪動物認養媒合、推動飼主教育與公共友善空間。

對於林禹佑的批評，邱臣遠今天回應，竹北是兼具科技能量與城市活力的重要城市，吸引許多優秀人才投入，也凸顯其在大新竹發展中的關鍵地位。他強調，高規格城市需要具國際視野、治理能力與實務經驗的領導者，未來將以務實、理性、前瞻態度，推動智慧治理、交通建設、教育文化及城市升級。