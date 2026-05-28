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林禹佑宣布爭國民黨竹北市長提名 黨內6月將啟動協調

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣議員林禹佑今天於國民黨新竹縣黨部簽署切結書宣布爭取黨提名，加入竹北市長選舉戰局。記者郭政芬／攝影
新竹縣議員林禹佑今天於國民黨新竹縣黨部簽署切結書宣布爭取黨提名，加入竹北市長選舉戰局。記者郭政芬／攝影

新竹縣議員林禹佑今天宣布簽署宣布爭取黨提名，以「城市問題，我佑對策！」為主軸，加入竹北市長選舉戰局。目前竹縣議員邱靖雅、吳旭智、竹北市代表會主席林啟賢已完成簽署切結書，國民黨預計6月展開協調，以內參民調或初選決定人選，之後再與民眾黨整合共推候選人。

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近期民眾黨提出希望國民黨「禮讓」竹北市長。林禹佑強調，民眾黨在竹北市經營非常薄弱，且前新竹市副市長邱臣遠這4年來鮮少在竹北出現，讓人匪夷所思。邱本人只有近期站路口請託和掃市場，所以選民是否埋單有待觀察，強調「藍白合」要在公平、公正、公開的原則下共推人選，若民眾黨輸，該黨應禮讓國民黨；反之若國民黨敗，他也不會有意見。

林禹佑是台北醫學大學臨床藥學碩士，今天提出「全齡幸福」城市願景，強調將以醫療專業、數據治理與生活品質改革，翻轉竹北長年「重建設、輕生活」的發展失衡問題。

林禹佑表示，竹北西區長期面臨老舊市區更新不足、停車空間缺乏、道路壅塞、公共建設失衡等問題。竹北東區則面臨高鐵特區與重畫區快速發展所帶來的交通瓶頸、學區總量管制、通學安全、人行環境不足與親子公共空間需求爆炸等挑戰。

林禹佑主打「健康治理」與「全齡照顧」，曾推動兒童醫療2.0、高危險妊娠綠色通道、新生兒篩檢補助及兒童早療制度，也持續擴增公托與準公共化幼兒園名額，改革托育監督機制，並提出「老幼共托」概念，打造跨世代支持系統。

林禹佑也提出「健康城市再升級」方向，主張打造特色共融公園、戶外運動空間、自行車與步行友善環境，推動全民運動風氣，並將「寵物友善城市」列入重要政見，包括建立寵物友善地圖、完善流浪動物認養媒合、推動飼主教育與公共友善空間。

對於林禹佑的批評，邱臣遠今天回應，竹北是兼具科技能量與城市活力的重要城市，吸引許多優秀人才投入，也凸顯其在大新竹發展中的關鍵地位。他強調，高規格城市需要具國際視野、治理能力與實務經驗的領導者，未來將以務實、理性、前瞻態度，推動智慧治理、交通建設、教育文化及城市升級。

竹北 國民黨 邱靖雅 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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