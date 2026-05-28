盧質疑成長津貼「中央開支票地方埋單」　何欣純：酸言酸語大可不必

賴清德總統昨拍板「台灣人口對策新戰略─家庭支持篇」，包含0到18歲每月5000元成長津貼，台中市長盧秀燕建議，不要中央開支票、地方埋單。民進黨台中市長參選人何欣純今天反擊，成長津貼是全方位的國家級政策，地方應該要跟中央配合，盧酸言酸語大可不必。

何欣純今天上午偕同黨議員陳淑華、林祈烽到西屯中義市場拜票，表示希望在接下來半年的時間裡深入基層，走訪大台中29個行政區的市場、商圈、宮廟、社區與產業聚落；很多鄉親反映過去幾年城市進步停滯，她會不斷走入基層，真正了解市民困境，共同解決問題。

媒體詢問，怎麼看盧秀燕昨天針對賴總統的人口對策新戰略，建議「不要中央開支票、地方埋單」？何欣純回應，她走訪基層時，0到18歲成長津貼獲得最多人支持，大多數年輕家庭都期待這個全方位的國家級政策，地方應該與中央合作落實，盧身為地方首長大可不必酸言酸語或抱著看好戲的心態。

何欣純強調，盧秀燕說「不是高明的執政」，但盧看起來也不需要去批評執政高不高明，根據遠見雜誌最新公布的各縣市首長滿意度，盧秀燕執掌的台中市已經掉出五星，在治安、環保、醫療三方面吊車尾，不要想一些有的沒的，應該在最後半年把心思放回台中市政。

何欣純說，台中的偏鄉醫療不夠進步，很多偏鄉長者或孩童就醫不方便，環保問題或是垃圾處理也有待進步，這都是遠見雜誌公布的結果，請盧秀燕好好思考，剩下半年市長任期，身為市長的職責是要把心思放在城市治理，做好市政、照顧市民。