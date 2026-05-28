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民調逾65％市民支持連任 高虹安：持續打造安居科技城

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
高虹安今表示，感謝市民對市府團隊的支持與肯定，市府將持續推動社福、教育與基礎建設。圖／新竹市政府提供
高虹安今表示，感謝市民對市府團隊的支持與肯定，市府將持續推動社福、教育與基礎建設。圖／新竹市政府提供

新竹市長高虹安去年底重返市長職務後，正式投入連任布局。據最新「匯流民調」顯示，有6成5市民支持高虹安爭取連任。高虹安今表示，感謝市民對市府團隊的支持與肯定，市府將持續推動社福、教育與基礎建設，以「安居科技城」為願景，打造幸福宜居的新竹市。

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「匯流民調」昨公布新竹市長選戰調查結果，若由藍白共推高虹安與民進黨推出莊競程參選，在兩人對決情況下，有54.5%市民支持高虹安，21.3%支持莊競程，另有3.3%表示都不支持，20.2%尚未決定。此外，民調也顯示，有約6成5市民支持高虹安爭取連任，超過5成民眾表態支持她擔任下屆市長。

對此，高虹安表示，非常感謝許多市民朋友對她與市府團隊的支持與肯定。她說，每一份民調結果都是市政推動的重要參考，不論是鼓勵、肯定，或是提醒市府仍有需要精進與修正之處，對市府團隊而言都是珍貴的學習機會。

高虹安說，市府近年來持續推動多項社會福利與教育政策，並以「老幼共好、全齡照顧」作為施政核心，希望讓不同年齡層的市民都能感受到市府的照顧與支持。許多政策在推動過程中已逐漸獲得市民認同，也讓市民對市政成果更有感。

高虹安強調，市府積極推動城市基礎建設，包括館舍增建、通學步道與人行環境改善等，希望從市民日常生活最基本的需求出發，持續提升生活品質與城市安全。高市長強調，市府將持續以「安居科技城」為願景，打造幸福宜居的新竹市，讓市民朋友都能以生活在新竹市為榮。

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