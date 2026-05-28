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綠議員基隆公布第2波提名 中正區黃紀仁、山地原住民高願孝

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
高願孝過去從基層技術工作一路走向公益服務，投入地方關懷與公共事務。圖／民進黨基隆市黨部提供
高願孝過去從基層技術工作一路走向公益服務，投入地方關懷與公共事務。圖／民進黨基隆市黨部提供

民進黨基隆市黨部今天公告議員選舉第二波提名名單，分別為中正區黃紀仁、山地原住民高願孝。市黨部說，期待借重兩人長年基層歷練與地方服務經驗，為基隆注入更多務實、認真做事的力量；民進黨共已提名13人，未來仁愛區、七堵區還會再徵召2人。

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民進黨基隆市議員選舉第一波已提名11人，包括信義區（第二選區）陳宜、陳軍佐；仁愛區（第三選區）鄭文婷；中山區（第四選區）施偉政、吳巧瀅；暖暖區（第六選區）朱書昕；七堵區（第七選區）曾怡芳；安樂區（第五選區）張之豪、黃永翔、吳驊珈；中正區（第一選區） 江清容。

民進黨基隆市黨部指出，今天正式徵召黃紀仁投入中正區議員選舉，並徵召高願孝投入山地原住民議員選舉，全部各選區將提名15人參選。黃紀仁長期於地方服務體系深耕，曾任基隆市議員服務團隊助理近10年，熟悉地方服務、議會問政、選民陳情與基層經營，對中正區地方需求與民意脈動有深刻理解。

黃紀仁畢業於國立台灣海洋大學航運管理學系，目前在海洋法律研究所進修，具備法律與公共事務專業背景。黃紀仁表示，過去長期在議員服務處擔任主任，從選民陳情、地方建設到議會協調，看見中正區真正需要的是願意做事、能夠解決問題的人，因此決定投入議員選舉。

此外，高願孝過去從基層技術工作一路走向公益服務，多年年來秉持務實、踏實精神，不僅具備豐富社會歷練，更持續投入地方關懷與公共事務，是一位真正了解基層需求、願意為地方付出的人。

高願孝從小在基隆市中山區長大，具泰雅族背景，早年於台芝科技股份有限公司及遠東世界中心擔任維修工程師，累積超過20年的專業技術經驗，長期站在第一線解決問題，也因此更加理解基層勞工與家庭面臨的現實困境。

高願孝表示，他身為山地原住民，深刻了解到山地原住民族分居在基隆各個角落，希望透過這次的選舉能夠團結山地原住民同胞，壯大山地原住民各族。高願孝投入地方服務與公益工作，現任桐協工作室負責人及財團法人伊甸社會福利基金會總務，關心原住民族群在就業、長照、教育及社會資源取得上的實際需求。

黃紀仁長期於地方服務體系深耕，曾任基隆市議員服務團隊助理近10年。圖／民進黨基隆市黨部提供
黃紀仁長期於地方服務體系深耕，曾任基隆市議員服務團隊助理近10年。圖／民進黨基隆市黨部提供

黃紀仁長期於地方服務體系深耕，曾任基隆市議員服務團隊助理近10年。圖／黃紀仁提供
黃紀仁長期於地方服務體系深耕，曾任基隆市議員服務團隊助理近10年。圖／黃紀仁提供

2026九合一選舉 基隆市選舉 黃紀仁 高願孝 原住民

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