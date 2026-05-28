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民眾黨同黨操戈 江和樹批蔡壁如：難道妳也是來關燈的嗎？

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨中央委員、台中市議員江和樹同時也貼出疑似柯文哲昨的臉書留言，表示這樣「就把妳打死了」這樣好嗎？圖／江和樹提供
民眾黨中央委員、台中市議員江和樹同時也貼出疑似柯文哲昨的臉書留言，表示這樣「就把妳打死了」這樣好嗎？圖／江和樹提供

民眾黨中央委員蔡壁如有意參選彰化縣長，引起同黨的中央委員、台中市議員江和樹不滿，今質疑為何昨天不出席中央委員會直接跟創黨主席柯文哲講，而是選擇上媒體放話。他說，外界有人說黃國昌是要到民眾黨「關燈的」難道妳也是來關燈的嗎？

2026九合一選舉

蔡壁如上午未接聽記者電話，對江和樹的批評尚未有回應。

江和樹說，黨內有制度、有平台、有創黨主席、有中央委員會，結果中央委員（蔡壁如）本人不出席開會，卻一直在媒體上放話，這到底是在團結民眾黨，還是在傷害民眾黨？

他說，別人不懂黨內程序可以理解，但蔡壁如身為中央委員，不可能不懂。真正有擔當的政治人物，是進到黨中央公開討論，而不是缺席中央委員會後，再跑去媒體喊話製造聲量。

江和樹也翻出蔡壁如2024年敗選感言表示，當時蔡壁如曾公開表示「已深深愛上台中海線」、「會繼續在這裡把根紮得更深」如今卻轉身要投入彰化縣長選戰，要如何對台中人交待。

江和樹同時也貼出疑似柯文哲昨的臉書留言，表示這樣「就把妳打死了」這樣好嗎？

他痛批，當初說要深耕海線，現在說走就走，那台中人到底算什麼？海線鄉親的支持又算什麼？政治人物最重要的是誠信，不是哪裡有位置就往哪裡跑，更不是選輸後換個地方再選一次。台中人最不能接受的，就是把人民的感情當工具，把地方當跳板，「這種投機行為，人民都看得非常清楚。」

江和樹喊話蔡壁如說，「蔡壁如委員，請不要把台中人當傻子，更不要讓人民看不起民眾黨的誠信！」

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹江和樹翻出蔡壁如2024年敗選感言表示，當時蔡壁如曾公開表示「已深深愛上台中海線」、「會繼續在這裡把根紮得更深」。圖／江和樹提供
民眾黨中央委員、台中市議員江和樹江和樹翻出蔡壁如2024年敗選感言表示，當時蔡壁如曾公開表示「已深深愛上台中海線」、「會繼續在這裡把根紮得更深」。圖／江和樹提供

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