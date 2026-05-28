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沈伯洋硬拗「電力說」反遭黃仁勳親打臉 王鴻薇補刀：超譯不及格

聯合新聞網／ 綜合報導
沈伯洋認為黃仁勳提到的是Energy（能源）不是Electricity（電力），被黃仁勳打臉。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
沈伯洋認為黃仁勳提到的是Energy（能源）不是Electricity（電力），被黃仁勳打臉。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

國民黨立委王鴻薇昨（27）日再度就能源議題開砲，批評民進黨台北市長參選人沈伯洋「超譯不及格、愈講愈錯」。指稱沈伯洋日前針對輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳談話內容，刻意區分「能源（Energy）」與「電力（Electricity）」，試圖替民進黨能源政策辯護，但不到24小時即遭黃仁勳「親自打臉」。

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黃仁勳日前在公開場合提及，「台灣需要更多能源，沒有能源就沒有經濟成長」，引發朝野對能源政策與供電穩定的討論。沈伯洋則認為，黃仁勳所提的是「Energy（能源）」問題，並非單指「Electricity（電力）」，還將焦點延伸至台北市士北科變電所設置進度，批評地方政府延宕。

不過，王鴻薇透過臉書發文指出，黃仁勳與台北市長蔣萬安出席輝達員工大會時，已明確表示：「台灣將整合人類勞動、機器人勞動以及AI勞動，為了做到這件事情，我們需要更多的Electricity（電力）。」她認為，黃仁勳一再強調的是「電力問題」，顯示產業界對供電穩定高度憂心。

王鴻薇批評，沈伯洋過去反核立場鮮明，如今卻試圖透過語意區分淡化能源問題，甚至將責任推給台北市政府，「不只狠狠被打臉，也讓外界再次想起民進黨過去錯誤的能源政策」，並且「被黃仁勳快速打臉，自己製造参選以來最大的公關危機。」

對於黃仁勳再三強調的電力問題，蔣萬安也回應表示：「沒有Energy，怎麼會有穩定的Electricity？」強調能源與電力本就是相互依存的問題。

至截稿為止，沈伯洋尚未再針對王鴻薇的批評作出進一步回應。

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