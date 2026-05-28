沈伯洋今邀經濟部、台電視察北士科 藍批蹭熱度「市民沒這麼瞎」

北士科用電成首都選戰議題，北市府昨與台電拍板永久變電所朝地下化施作，但民進黨市長參選人沈伯洋和競選團隊總幹事、立委吳思瑤，今邀集經濟部次長賴建信、國科會副主委林法正和台電董事長曾文生首度會勘北士科用電議題。

藍營議員說，沈明顯就是要來蹭，但事實勝於雄辯，綠營議員強調，用電只是基礎設施一環，市府不要被輝達追著跑。

國民黨北市議員汪志冰表示，在議會專案報告時，就當面和蔣萬安說，未來民進黨一定會動用府院黨網軍來攻擊，今天下午文林變電所就搞大動作會勘，沈伯洋輔選團隊很明顯就是要來蹭，希望營造出蔣萬安無能、怠惰，但是事實勝於雄辯，台北市民沒有那麼瞎。

汪志冰說，黃仁勳就是企業家要設立總部，民進黨搞得這麼多政治煙霧彈，甚至立法委員帶頭為了選舉動用中央資源，這就像以前雪山隧道，過程中剪綵好幾次，「在黃仁勳的眼裡，真的是看笑話，也願意被蹭嗎？」

她說，北市在輝達還沒拍板要進駐之前，早就啟動文林變電所的案子，中間過程也開了多次會議，台電也表達要蓋地上變電所，「但現在哪有變電所蓋地上，新式的都是地下化，這種違反趨勢，是不是刻意讓北市穿小鞋？」

民進黨北市議員陳賢蔚說，昨天輝達員工大會確定，輝達總部在2030年啟用、且需要用電，北市府提的變電所地下化，台電就是憂心工期會延宕，在兩害相權取其輕之下退讓。然而，早在一年前，台電從新聞中看到輝達要進駐北士科，還主動發文給北市，盼盡快討論園區用電需求，市府相對被動。

陳賢蔚說，雖然昨天已拍板變電所朝地下化，但會不會市府後面又一堆意見，所以今天下午會勘，地在立委、議員及候選人一起去釐清確認。畢竟原本的場域規畫是公車調度站，攸關是整體用電需求，而非頭痛醫頭腳痛醫腳。

他也說，其實從電力就可見，其他項目的基礎設施，包含軌道建設、交通路網、食衣住行等需求，北市府都是被輝達追著跑，沒有願景、缺乏未雨綢繆，他強調，輝達進駐是整個北士科發展的起點，而非個人政治成績。

地方人士嘆，輝達有意投資台北其實是去年甚至前年就有談到，身為士林北投的立法委員，應該在那時就先想辦法將行政流程、用電疑慮等排除。

地方人士說，在昨天蔣萬安和黃仁勳合體後，綠營今天率經濟部、台電大動作到變電所用地會勘，反而是蹭熱度，順勢拉抬自家候選人，但市民真正關心的是輝達帶來北士科產業聚落、促進地方商圈和消費。