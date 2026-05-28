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《地方選戰專題-宜蘭縣》綠營重點選區 爭取中間選民是關鍵

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
2026年宜蘭縣長選戰，中間選民、地方派系與陸戰會是決戰因素。左起林國漳、吳宗憲與林姿妙。（中央社示意圖）
2026年宜蘭縣長選戰，中間選民、地方派系與陸戰會是決戰因素。左起林國漳、吳宗憲與林姿妙。（中央社示意圖）

宜蘭中間選民很多，誰能爭取到它們支持就能勝選！」針對2026年宜蘭縣長選情，學者蔡榮祥受訪時指出，藍委吳宗憲是空降，需爭取縣長林姿妙的派系支持，綠營林國漳則有素人優勢，且因林姿妙的貪汙醜聞，讓綠積極爭取在宜蘭翻盤；學者曲兆祥受訪時則說，可觀察白營選民與新北市長侯友宜的動向。

2026九合一選舉

在2026年選戰中，宜蘭縣也是各界相當關注的選區。由於縣長林姿妙因貪汙停職，且宜蘭長年來屬於搖擺選區，民進黨在去年第一波縣市長提名也是宜蘭縣，是推出律師林國漳參選；國民黨與民眾黨則是立委吳宗憲與前白委陳琬惠進行初選，最後由吳宗憲出線。根據最新民調，林國漳以33%領先吳宗憲的28%。

地方派系是否挺吳？

中正政治系教授蔡榮祥受訪時分析，以目前民調來看，林國漳無論在TVBS或是藍白整合的民調都是領先，他在宜蘭執業30年，雖然不是傳統政治人物，但仍有地方人脈，還有有素人、法律專業優勢，相對沒有包袱。

「宜蘭雖然是民主聖地，但不代表特定政黨會持續執政！」蔡榮祥指出，宜蘭出過游錫堃、陳定南等縣長，選民本土意識會比較強，國民黨的吳宗憲是空降，在地連結稍弱，要看現在被停職縣長林姿妙的派系組織能否支持吳宗憲。另外，民眾黨與年輕選民的動向也值得觀察，在陳琬惠輸掉初選後，白營選民是否能完全轉換到吳宗憲身上？

經營陸戰很重要

他列舉說，宜蘭市、頭城、南澳，還有羅東等區域是傳統藍營選區，員山、壯圍、礁溪是搖擺選區，五結、三星與蘇澳是傳統綠營選區，因此中間選民會是選戰的關鍵。由於宜蘭被黨中央視為重點選區，加上候選人形象，因此民進黨在宜蘭目前有優勢，吳宗憲近日批評無人機產業進入宜蘭恐增加民眾罹癌風險的操作頗有爭議。

至於影響宜蘭選情的因素，蔡榮祥指出，包括高鐵東延宜蘭與相關建設都是宜蘭縣長要思考的議題。他強調，兩黨這次對於宜蘭選情都相當重視，林姿妙過去雖缺乏政策論述，但對地方相當深根，連民進黨都難以匹敵，因此若只有打空戰，恐難接觸到基層選民的真實心聲。

侯市長輔選是關鍵

文化國發所兼任教授曲兆祥受訪時則說，民進黨候選人林國漳領先幅度不大，國民黨立委吳宗憲若能整合黨內、結合民眾黨青年選票，就有機會一搏。另外，吳宗憲以前也是新北市長侯友宜的法制局長，若侯能在宜蘭積極輔選，有望保住國民黨在宜蘭繼續執政。

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