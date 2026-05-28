輝達總部將進駐 李四川：以蘆社大橋串聯新北AI廊帶

輝達即將進駐北士科，國民黨新北市長參選人李四川昨晚出席蘆洲區地方鄉親與幹部座談會時重申，未來一定會興建蘆社大橋強化交通量能，並串聯北士科打造AI科技廊帶，針對市民福利，李四川也強調，會擴大敬老卡使用範圍，其中300點悠遊卡化，讓長者生活更便利。

李四川致詞時表示，當選後將全力興建蘆社大橋，改善塞車現象，減少新北市民通勤時間，他指出，因應未來輝達進駐，蘆社大橋能串連北士科、蘆洲、五股，搭配輕軌延伸及台64、65線快速道路，連結板橋、土城等科技園區，打造極具經濟價值的AI產業廊帶，帶動更多就業機會。

在長者照顧部分，李四川強調，由於偏鄉大眾運輸較少，長輩常面臨敬老卡點數看得到、用不完窘境，當選後將推動敬老卡600點中的300點悠遊卡化，可直接當作悠遊卡使用，支付就診、拿藥、買保健食品、生活必需用品等費用，讓政策美意不打折，長者使用更便利。

針對基層福利，李四川也指出，在國民黨新北市議員長期爭取下，侯友宜市長已經宣布，將推動補助里民活動場所租金每月最高3萬元、鄰長交通補助費提高至2500元、調升里基層工作經費等，未來也會在侯市長的基礎上，以實質政策支持基層，強化地方治理量能。

李四川昨晚也前往參加國際獅子會鷺江獅子會會長交接典禮，許多鄉親看到李四川到來，紛紛熱情和李四川自拍合影，李四川表示，做事的人不分顏色，未來施政絕不分藍綠，只要地方有需求，一定全力解決，帶給市民更好的生活。

國民黨新北市長參選人李四川出席蘆洲區地方鄉親與幹部座談會，與鄉親熱情互動。圖／李四川競選辦公室提供