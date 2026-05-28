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大樹玉荷包上市獲總統級推薦 蔡英文化身一日農夫行銷荔枝

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
前總統蔡英文參觀大樹玉荷包產銷班作業情況，用行動支持高雄在地農業。圖／立委賴瑞隆服務處提供
前總統蔡英文參觀大樹玉荷包產銷班作業情況，用行動支持高雄在地農業。圖／立委賴瑞隆服務處提供

高雄大樹玉荷包進入盛產期，今年面積逾2千公頃，預估總產量1萬4千公噸，前總統蔡英文昨天到高雄農業區一日遊，不僅參訪美濃農會超市、品嘗六龜山茶，也前往大樹玉荷包荔枝產區，走進果園體驗採摘、摘粒，參觀選果及裝箱流程，不時詢問農民種植與產銷情形，用行動支持高雄在地農業。

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小英總統昨在立委賴瑞隆邱議瑩等人陪同下前往荔枝園，在高雄市前農業局長張清榮及大樹區農會總幹事歐幸娟導覽下，走入果園體驗採摘玉荷包。

立委賴瑞隆說，大樹是玉荷包荔枝生產重鎮，一年僅約兩周的賞味期，希望透過「總統級的推廣」，讓更多人一起支持高雄在地農產。未來持續攜手隊友協助農民拓展行銷通路、強化採收及採後處理能量、冷鏈物流與品牌包裝，並結合觀光與食農教育，讓高雄優質農產走向全台、邁向國際。

高市農業局表示，高雄玉荷包荔枝進入產季，今年種植面積達2314公頃，總產量預估1 .4萬公噸，因天候穩定及雨水充足，不僅品質亮眼，產量也順利恢復往年水準。

農業局提醒，今年推出高雄夏祭新鮮市盛大啟動，五大活動檔期分別為「高雄鳳荔季」5月30日至31日、「高雄金煌芒果季」6月27日至28日、「高雄山茶生活節」7月18日至19日、「大崗山龍眼蜂蜜文化節」8月8日至9日，以及「相揪來旗山」9月26日至27日，邀請民眾來高雄體驗夏日水果饗宴。

前總統蔡英文昨走入大樹果園體驗採摘玉荷包。圖／立委賴瑞隆服務處提供
前總統蔡英文昨走入大樹果園體驗採摘玉荷包。圖／立委賴瑞隆服務處提供

高雄玉荷包荔枝已經進入盛產期，產季僅2周左右，農業局提醒消費者，要買要快。圖／高市農業局提供
高雄玉荷包荔枝已經進入盛產期，產季僅2周左右，農業局提醒消費者，要買要快。圖／高市農業局提供

前總統蔡英文昨在立委邱議瑩（左）及賴瑞隆（右）陪同下走訪大樹玉荷包果園。圖／立委賴瑞隆服務處提供
前總統蔡英文昨在立委邱議瑩（左）及賴瑞隆（右）陪同下走訪大樹玉荷包果園。圖／立委賴瑞隆服務處提供

2026九合一選舉 高雄市選舉 荔枝 蔡英文 邱議瑩 賴瑞隆

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