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北士科用電穩了...吳思瑤稱和沈伯洋爭取到 藍批「哪來的臉？」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員張斯綱。本報系資料照
國民黨北市議員張斯綱。本報系資料照

輝達總部落腳北士科用電議題成台北市長選戰交鋒。北市府昨與台電協調，永久型變電站定案為變壓器地下型。綠委吳思瑤指，北市府起義來歸、他們爭取到文林正式變電所；藍營北市議員張斯綱今批，前面抹黑地方擋建設，後面搶著剪綵地下化，民進黨標準示範無誤。

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張斯綱今在臉書直呼，「來了，劇本很熟悉。」北市府和台電一協調定案，吳思瑤、民進黨台北市長參選人沈伯洋馬上跳出來說，文林變電所是他們爭取的、北市府起義來歸、火速妥協，他批到底哪來的臉？

他表示，現在定案的最後變電所方案是「變壓器地下型」，不是原本台電提出的「地上屋內型」。這不就證明，北市府一路要求地下化、要求符合都市計畫原則，方向根本沒有錯。如果這叫「火速妥協」，請問妥協的人是誰？是堅持地下化的北市府，還是原本提出地上型、最後改成地下型的台電？

張斯綱直呼，更好笑的是，台電去年6月才首次提出申請，而且一開始提的根本不是地下化方案。市府與其協調過程來回超過7個版本，現在卻突然變成民進黨「爭取到的」？這不叫北市府阻擋好嗎，這叫北市府把關到最後，讓方案回到市民真正需要的方向。

他酸，結果今天下午吳思瑤和沈伯洋還要大動作帶著經濟部、台電到北士科園區現場會勘此事，拍照作秀。前面抹黑地方擋建設，後面搶著剪綵地下化，民進黨標準示範無誤。

2026九合一選舉 台北市選舉 北士科 吳思瑤 沈伯洋 用電

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