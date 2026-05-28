蔡壁如、楊寶楨談退黨潮 惹怒柯文哲現身YT開嗆：這是溝通的方法？

民眾黨近期因地方提名爭議與退黨風波持續延燒，前發言人楊寶楨日前宣布退出民眾黨，改以無黨籍身分投入台中市第八選區（東區、南區）議員選戰。她近日與民眾黨中央委員蔡壁如一同接受媒體人黃暐瀚專訪，暢談黨內文化與提名制度問題，未料竟引來創黨主席柯文哲親自在該節目下方留言，公開回擊蔡壁如。

黃暐瀚在「下班瀚你聊」節目上以「壁寶戰到底」形容蔡壁如與楊寶楨的選戰組合，指出當年民眾黨創黨時，是蔡壁如前往內政部申請立案，也是她一路提攜楊寶楨進入民眾黨，如今兩人各自投入彰化縣長及台中市議員選戰，師徒情誼備受矚目。

不過，兩人在訪談中對民眾黨近期的內部風波多所批評。蔡壁如指出，民眾黨目前面臨的困境，關鍵在於黨中央與地方參選人之間缺乏有效溝通。許多有意投入選舉的黨員，無法與中央建立穩定聯繫，加上初選提名過程未能讓所有人信服，導致黨內不滿情緒逐漸累積，最終演變成一波接一波的退黨潮。

她指出，退黨問題的核心可歸納為三點：「第一沒有溝通、第二溝通不良、第三最不可取的是放話文化。」

她認為，民眾黨規模不大，但黨內任何風吹草動都容易被無限放大，加上支持者與網路輿論推波助瀾，使內部意見更加混亂，「每個人做一個動作，就變成特輯、最佳主角。」

未料，節目上架後不久，YouTube留言區竟出現疑似柯文哲本人使用的私人帳號「@WJKo-t1n」留言，引發大量網友圍觀。柯文哲直接點名蔡壁如：「蔡璧如（應為壁如），你是中央委員，不在中央黨部講，來這裡放話嗎？這是你溝通的方法。」

由於柯文哲過去鮮少親自在社群留言區公開回應黨內紛爭，此次直接「肉身下場」開嗆黨員，突顯出民眾黨長期存在的內部矛盾問題。

楊寶楨先前已公開表示，自己不滿黨內文化及遭遇霸凌，曾希望能與民眾黨秘書長周榆修及黨主席黃國昌面對面溝通，卻被告知「電話談一談就可以」，讓她感到不被重視，因此決定退黨參選，而蔡壁如近來也多次針對黨務運作提出建言。此次專訪內容曝光後，民眾黨在2026地方選舉布局前夕，內部路線與溝通問題恐將持續發酵。