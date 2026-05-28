蔣萬安大贏28%！粉專曝民調1數字：沈伯洋投票信任還沒跟上

民進黨沈伯洋挑戰爭取連任的北市長蔣萬安，最新民調蔣以58%高支持度，大幅領先沈伯洋的30%，且各年齡層完勝沈。值得觀察的是，「中立選民57%支持蔣萬安，民進黨認同者79%支持沈伯洋，卻有10%支持蔣萬安」。粉專聲量看政治分析，「沈伯洋聲量雖已進入戰場，但投票信任還沒有跟上。」

2026北市長選舉倒數半年，TVBS民調中心昨公布最新北市長民調，粉專聲量看政治今天在臉書分析，接下來沈伯洋不能只證明蔣萬安施政有問題，他要證明自己能治理；沈伯洋的聲量雖然已經進入戰場，但投票信任還沒有跟上。

粉專聲量看政治分析，沈伯洋的聲量雖然已經進入戰場，但投票信任還沒有跟上。這意味著，在聲量上，沈伯洋是焦點；民調上，蔣萬安仍然還沒被完全撼動。但這份民調也必須納入機構效應，不能被當成台北真實民意的「絕對值」，民調發布時間，剛好落在輝達北士科議題升溫，蔣萬安有政績可以支撐；另外，沈伯洋剛被提名不久，地方組織、市政形象與候選人厚度都還在建構。所以58%比30%不能直接解讀成「真實差距就是28%」。

粉專認為，在這份民調中，沈伯洋有31%市民喜歡，但也有38%不喜歡，其中28%很不喜歡，這正是高辨識度與高爭議性同時出現的結果。不過沈伯洋正式被徵召，10天前沈伯洋正在改寫戰場，蔣萬安神話被挑戰，現在沈伯洋的優勢是已不是邊緣人，是所有陣營都必須處理的人。

「接下來沈伯洋，不能只證明蔣萬安有問題，他要證明自己能治理。」粉專聲量看政治認為，5月18日至5月28日這十天，已經證明沈伯洋會被討論，也會被攻擊。但接下來，選民要看的不是他會不會罵蔣萬安，他能不能回答更多台北的問題。包括輝達北士科帶來的電力、交通、住宅、產業承載，台北準備好了嗎？台北要如何從一座「看起來穩定的城市」，變成一座真正有韌性的民主城市？

粉專提到，沈伯洋已經進入更難的第二關，5月18日至5月28日的聲量與民調差異，背後真正的意義是，沈伯洋已經成功讓台北選戰不再只是蔣萬安的連任劇本，但還沒有讓多數台北市民相信，他就是可以承接市政工作的人。