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金門宮廟文化吹文創風　陳向鑫敬獻方巾助攻伍德宮醮慶

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
今年醮慶期間，投入金湖鎮長選戰布局的陳向鑫，也特別製作文創方巾敬獻廟方，作為醮慶紀念小物，民眾只要添香油錢即可索取，數量有限。圖／民眾提供
今年醮慶期間，投入金湖鎮長選戰布局的陳向鑫，也特別製作文創方巾敬獻廟方，作為醮慶紀念小物，民眾只要添香油錢即可索取，數量有限。圖／民眾提供

農曆四月十二日是金門地區重要民俗日子，不僅為古地城隍遷治后浦紀念日，同時也是金湖地區重要信仰「蘇府王爺」千秋聖誕，林兜伍德宮與新頭伍德宮這兩天接連舉辦醮慶活動，庄頭瀰漫濃厚宗教氛圍，不少旅外鄉親與信眾也特地返鄉參與，醮慶期間，金湖鎮長擬參選人陳向鑫也特別製作文創方巾敬獻，為活動增添話題。

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據了解，林兜伍德宮醮慶自5月24日至26日舉行，新頭伍德宮則於5月27日至28日接續辦理，廟方循例安排祝壽、酬神、平安宴及友宮交流等科儀活動，吸引庄內外信眾齊聚參香，場面熱鬧。

今年醮慶期間，投入金湖鎮長選戰布局的陳向鑫，也特別製作文創方巾敬獻廟方，作為醮慶紀念小物，民眾只要添香油錢即可索取，數量有限，成為此次活動話題之一。

陳向鑫表示，蘇府王爺信仰在金湖地區歷史深厚，其中新頭伍德宮香火鼎盛，分火遍及兩岸三地，長年吸引友宮與信眾前來參香交流，逐漸形成地方重要宗教網絡。

他認為，宗教文化不只是地方信仰核心，更是凝聚情感與文化記憶的重要力量，若能進一步結合聚落文化、宗教觀光及地方特色，未來有機會帶動更多交流與人潮，為地方注入發展動能。

陳向鑫指出，此次推出文創方巾，希望以較貼近生活的方式，讓更多年輕人與外地遊客認識宮廟文化與地方信仰；他也透露，這次只是起點，未來希望持續結合地方文化元素，延伸更多與信仰相關的文創活動。

據了解，這次陳向鑫共捐贈350條文創方巾給林兜伍德宮與新頭伍德宮；除此次蘇府王爺主題外，他先前也曾製作保生大帝、媽祖等神明主題方巾，捐贈給瓊林保護廟、溪邊順境宮、漁港慈鑾宮、料羅順濟宮及峰上天后宮等廟宇，累計已捐出上千條，供廟方作為與信眾結緣小物。

廟方人士則表示，宗教活動除了延續庄頭情感與信仰傳承，也具備帶動地方觀光與文化交流的潛力，若能持續融入文創與創新元素，將有助於吸引更多人認識地方宮廟文化，替地方注入更多活力。

農曆四月十二日也是金湖地區重要信仰「蘇府王爺」千秋聖誕，林兜伍德宮與新頭伍德宮這兩天接連舉辦醮慶活動，金湖鎮長擬參選人陳向鑫（左二）也特別製作文創方巾敬獻。圖／民眾提供
農曆四月十二日也是金湖地區重要信仰「蘇府王爺」千秋聖誕，林兜伍德宮與新頭伍德宮這兩天接連舉辦醮慶活動，金湖鎮長擬參選人陳向鑫（左二）也特別製作文創方巾敬獻。圖／民眾提供

2026九合一選舉 陳向鑫 金門縣選舉 文創

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