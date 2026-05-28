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民進黨徵召林月琴選苗市長 竹縣澎湖仍膠著

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

民進黨選對會昨天開會，建議徵召不分區立委林月琴參選苗栗市長。至於新竹縣長布局，卡在竹北市長鄭朝方動向未明，下周再議；此外，澎湖縣長陳光復因傷休養，陳妻想「代夫出征」，但地方還有不同意見，仍陷入膠著。

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民進黨布局新竹縣長卡關，鄭朝方尚未決定。據了解，民進黨高層鎖定在新竹縣和時代力量黨主席王婉諭合作，至於「綠黃合」是否要共推王婉諭參選新竹縣長或竹北市長，仍有待凝聚共識。

時代力量未回應「綠黃合」可能性，僅強調對於竹縣布局審慎評估。黨內人士表示，民進黨一直以來都是鎖定鄭朝方參選新竹縣長，黨內高層不斷勸進，但鄭朝方對竹北仍相當掛心，他若參選新竹縣長，竹北市又是熱門的三級行政區，藍白若整合全力搶攻，綠營防守難度很高；近期綠營內已有共識，在竹縣將和王婉諭合作，增加竹北、竹縣布局的彈性空間。

黨內人士指出，陳光復目前仍在高雄榮總加護病房，讓澎湖縣長是否重新提名出現變數；目前狀況是陳妻想代夫出征，但地方仍陷入膠著。

民進黨發言人吳崢表示，選對會成員昨天開會後一致認為，林月琴非常優秀、非常適當參選苗栗市長，但按照民進黨的公職人員選舉辦法，鄉鎮市長提名是由地方黨部處理，因此選對會決議，建議苗栗縣黨部依相關選舉辦法進行提名。

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