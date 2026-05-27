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林國漳貼文呼應育兒大禮包政策 臉書驚喜釣出賴總統留言：一起努力

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
賴清德總統宣布育兒大禮包政策，宜蘭縣長參選人林國漳隨即在臉書貼文呼應，引起網友討論，晚間竟也釣出賴清德留言，寫下「一起努力給台灣每個世代更好的支持」，成了留言網群中的「最大咖」。圖／翻攝林國漳臉書
賴清德總統宣布育兒大禮包政策，宜蘭縣長參選人林國漳隨即在臉書貼文呼應，引起網友討論，晚間竟也釣出賴清德留言，寫下「一起努力給台灣每個世代更好的支持」，成了留言網群中的「最大咖」。圖／翻攝林國漳臉書

賴清德總統上午宣布「台灣人口新戰略－家庭篇」政策，宜蘭縣長參選人林國漳隨即在自己的臉書粉專貼文呼應政策，指台灣正以「國家戰略」高度，面對少子化人口結構改變的重大挑戰。林國漳這則貼文吸引網友討論，晚間竟也跳出賴清德留言，寫下「一起努力給台灣每個世代更好的支持」。

2026九合一選舉

林國漳是賴清德2024年競選總統時的宜蘭縣信賴之友會理事長，賴總統欣賞肯定林國漳，多次勸進他參選宜蘭縣長；去年10月民進黨中央徵召提名林國漳，之後林國漳加入民進黨，並在去年底辭去信賴宜蘭理事長職務，全力拚選戰。

因應少子女化挑戰，賴清德總統今天宣布「台灣人口對策新戰略」，說明育兒大禮包18項政策，重點包括產假將延長到12周，將陪產假改為14天，相關薪資費用將由政府編列預算補貼企業，還有育兒彈性上下班或減工時等…。

縣長參選人林國漳下午不到兩點，就在自己的臉書粉專貼文，呼應賴總統該項政策。林國漳說，他今年初提出的政見中，特別針對「生育、托育與教育」提出完整規劃，包括提高生育津貼、兒童掛號費補助、擴大0至2歲托育量能、推動假日臨時托育服務，以及打造兒童探索教育樂園等，希望讓家長不再孤軍奮戰，讓孩子能在完善快樂的環境中成長。

底下網友留言正反意見，「少子化的原因很多，少子化也不是單一政策就能解決，需要各項政策堆疊及時間來運作，單一項政策可能不會有效果」；也有人認為「很不錯的政策，但是還不夠，現在物價高通膨，人民快受不了，房價高的不像話，年輕人不敢生小孩」。

有網友留言鼓勵林律師加油，也有人表態唯一支持吳宗憲；最特別是，晚間跳出賴清德總統留言，寫下「大家一起努力給台灣每個世代更好的支持」，成了留言網群中的「最大咖」。不過，研判應該不是賴清德自己寫的，可能小編海巡各縣市臉書時寫下的留言，但也顯示賴總統對林國漳的支持力挺。

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 林國漳 賴清德

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