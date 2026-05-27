竹縣關西砸錢保議員席次！設籍領5千元 3天遷入逾890人

5月29日前設籍新竹縣關西鎮者，每人可領5000元，適逢當地因人口流失，下屆縣議員席次恐由2席減為1席，也掀起保席次遷戶潮。鎮長陳光彩今天表示，近3天遷入人數逾890人。

陳光彩接受中央社記者訪問表示，「新竹縣關西鎮因應國際情勢強化地方韌性及振興發展自治條例」提送鎮民代表會審議通過，於5月29日設籍關西鎮，且於發放起始日前未遷出者，即符合發放資格，每人可領新台幣5000元；近3天遷入人數統計逾890人。

陳姓民眾告訴中央社記者，她因在外地工作，把戶口遷至工作地，也方便租屋；但因為上述政策，決定將戶口遷回關西鎮，今天下午1時到關西戶政事務所抽號碼牌，由於人潮眾多，等候2至3小時才完成辦理。

新竹縣選舉委員會指出，依今年3月底人口數試算，下屆議員席次分配中，關西鎮（第5選舉區）因人口流失，原有2席議員席次可能縮減為1席；不過，目前仍屬試算階段，最終應選名額仍須以5月底戶籍統計人口數為準。

依據選委會資料，依戶籍法規定，有關遷徙登記應依居住事實認定，以符合「人籍合一」的原則，使戶籍資料正確；若違反相關規定，可處9000元罰鍰。