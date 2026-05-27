蔡英文再訪高雄不爬山 賴瑞隆、邱議瑩合體帶路嘗旗美農產

蔡英文前總統卸任後爬遍全台郊山，今天蔡英文再度南下高雄，但沒帶登山杖，改由立委賴瑞隆、邱議瑩帶路，品嘗旗山、美濃地區農產品；蔡英文4月曾來高雄，和市長陳其邁、賴瑞隆走訪果嶺公園吃點心，她今天笑稱，每次和賴瑞隆合體，好像都在吃東西，引起眾人大笑。

繼4月中到高雄果嶺公園與陳其邁、賴瑞隆健行野餐，並到蚵仔寮採買海產後，蔡英文今日再訪高雄；這次往山區前進，由在地立委邱議瑩帶路，賴瑞隆及高雄市議員林富寶、市議員參選人林慧欣陪同認識旗山、美濃特產。

美濃農會總幹事鍾清輝向蔡前總統介紹台灣常見米種，蔡英文親手以美濃147米製作飯捲，蔡英文笑稱「很久沒自己做飯了」，上次到高雄是走進草地與漁港，這次則是直接走進米香、茶香與農村日常，高雄真的很適合一來再來。

賴瑞隆指出，美濃是台灣重要農業重鎮，素有「食材珠寶盒」美譽，各式農作物都是高雄的驕傲。其中，「高雄147號」更是高雄區農業改良場育成的第一個香米品種，年年獲得國內外獎項，讓地方農產走向精緻化與國際化。

邱議瑩則介紹，美濃農會推動「米存摺」，讓農友可領用契作良質米，地產地銷，讓農民家庭能吃到自己土地種出的好米。她表示，這樣的制度，正是在地農業最珍貴之處，不僅是賣產品，更保存土地記憶、凝聚社區情感，讓農業成為生活文化的一部分。

隨後，一行人轉往六龜，由六龜區新發社區發展協會理事長湯嘉富介紹原生山茶。六龜茶是台灣原生喬木大葉山茶，主要分布於六龜一帶海拔較高區域。八八風災後，地方在重建過程中推動山茶復興，讓高雄成為全台最大山茶產區，也吸引青年返鄉投入茶產業與地方創生工作。

賴瑞隆介紹，六龜山茶的故事，是高雄從災後重建走向地方創生的縮影，讓更多人看見高雄山城的韌性與生命力，前幾日赴日本拜會友台政要時，特別準備六龜山茶及其他特產作為伴手禮，讓日方人士留下深刻印象，成為另類「城市外交」。

蔡英文笑稱，每次和賴瑞隆合體，好像都在吃東西。讓賴瑞隆連忙回應，高雄實在有太多美食，小英總統根本是「美食家」。他會攜手立委、議員等隊友，持續把高雄最好的米、最香的茶、最棒的農產品、最溫暖的人情味，走向更大的舞台。

蔡英文前總統卸任後爬遍全台郊山，今天蔡英文再度南下高雄，但沒帶登山杖，改由立委賴瑞隆、邱議瑩帶路，品嘗旗山、美濃地區農產品。圖／賴瑞隆辦公室提供

蔡英文前總統（左二）卸任後爬遍全台郊山，今天蔡英文再度南下高雄，但沒帶登山杖，改由立委賴瑞隆（右三）、邱議瑩（右一）帶路，品嘗旗山、美濃地區農產品。圖／賴瑞隆辦公室提供