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嘉縣長選戰藍營首次禮讓無黨吳品叡組在野大聯盟 決策幕後曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長選戰，國民黨首度採取「在野大聯盟」應戰，禮讓無黨籍朴子市長吳品叡參選，創縣長選舉史，國民黨首度不提名禮讓無黨人士紀錄。圖／取自吳品叡臉書
嘉義縣長選戰，國民黨首度採取「在野大聯盟」應戰，禮讓無黨籍朴子市長吳品叡參選，創縣長選舉史，國民黨首度不提名禮讓無黨人士紀錄。圖／取自吳品叡臉書

嘉義縣長選戰，民進黨提名立委蔡易餘角逐，面對民進黨執政超過20年優勢，國民黨首度採取「在野大聯盟」應戰，禮讓無黨籍朴子市長吳品叡參選，創縣長選舉史，國民黨首度不提名禮讓無黨人士紀錄。選戰決策考量引發藍營基層議論。部分黨員質疑，國民黨是否放棄嘉縣經營，擔憂黨內人才培育斷層，對人選產生過程決策模式感到疑惑。

2026九合一選舉

對此，國民黨中央黨部組發會主委李哲華說明人選決策過程。他坦言，嘉縣是國民黨艱困選區，採取「在野大聯盟」模式，提供選民另一種選擇，「成功不必在國民黨」，只要能整合在野力量，就有機會改變嘉縣長期綠營執政局面。李哲華表示，縣黨部委員會決議「禮讓」無黨籍吳品叡參選，不必經提名程序報中常會通過，報中央黨部核備即可，若有黨員登記參選，中央黨部不會發給政黨推薦書。

李哲華透露，評估人選包括前中選會代理主委吳容輝、吳品叡2人，吳容輝卸任中選會代理主委，仍具中選會委員身分，評估無意投入選戰，因此轉向勸進吳品叡，吳品叡表態若吳容輝參選，她全力支持，吳容輝不選，勸進吳品叡參選。吳容輝曾任副縣長，長年在縣府服務，行政歷練完整；吳品叡地方經營年輕形象，2人都是適合優秀人選。

吳品叡在黨主席鄭麗文結束新春團拜，出現在前立委翁重鈞義竹住家用餐，與鄭麗文見面，外傳吳品叡是翁重鈞推薦，李哲華否認。他說，吳品叡父親吳博文 是朴子市黨部主委兼中評委，他與吳博文熟識， 鄭麗文與翁重鈞過去立法院同事，與前立法院長王金平定期聚會聯誼。

李哲華說，採取在野大聯盟模式，禮讓無黨籍吳品叡參選，國民黨扮「助選團」角色，結合議員、鄉鎮市長、代表及村里長等選戰參選人，以吳品叡競選團隊為主軸，整合在野力量拚勝選。另傳出不分區立委兼縣黨部主委王育敏無意投入選戰，才勸進吳品叡。對此，李哲華表示，王育敏曾參選縣長，表態「只要黨有需要願披掛上陣」，不過，經評估禮讓吳品叡參選，共組在野大聯盟，讓選民有「另一種選擇、成功不必在國民黨」。

2026九合一選舉 嘉義縣選舉 吳品叡 蔡易餘

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