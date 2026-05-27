北市最新民調曝 蔣萬安大贏沈伯洋28個百分點...年輕人支持度也完勝

2026北市長選舉倒數半年，TVBS最新北市長選舉民調，民進黨參選人沈伯洋本月中正式被徵召挑戰爭取連任的北市長蔣萬安，不過根據這份最新民調顯示，蔣萬安支持度為58%，暫時大幅領先沈伯洋的30%。目前雙方差距28個百分點，另有13%尚受訪民眾表示，尚未決定支持誰。

至於各年齡層的支持率。20至29歲年輕受訪民眾對沈伯洋支持度為37%，但仍明顯低於蔣萬安的60%；30至39歲及40至49歲及50至59歲，對蔣萬安支持度約在6成上下，沈伯洋支持度則在3成左右。至於60歲以上，55%支持蔣萬安，也明顯高於26%支持沈伯洋，但有19%尚未決定支持對象。

地區方面，中山大同區對沈伯洋支持度為47%；高於蔣萬安的 43%，為沈伯洋唯一支持度領先的地區。

至於內湖南港及松山信義區對蔣萬安的支持度都在6成以上，沈伯洋支持度在3成以下；中正萬華區有58%支持蔣萬安，僅18%支持沈伯洋，為沈伯洋支持度最低的地區。

另外，這份民調調查，中立選民有57%支持蔣萬安，14%支持沈伯洋，29%尚未決定政黨傾向方面；民進黨認同者79%支持沈伯洋，10%支持蔣萬安；國民黨認同者97%支持蔣萬安；民眾黨認同者有94%支持蔣萬安。

這份民調也調查人選喜好度，結果為57%受訪民眾表達喜歡蔣萬安，31%喜歡沈伯洋。根據這份結果顯示，57%台北市民表示喜歡蔣萬安，22%表示不喜歡，21%沒有意見；沈伯洋則有31%市民表示喜歡，38%表示不喜歡，其中有28%表示很不喜歡，另外31%未表示意見。

本次民調調查為TVBS民意調查中心於115年5月21日至26日晚間18：30至22：15進行，共接觸1024位20歲以上台北市民，其中拒訪為123位，拒訪率為12.0%，最後成功訪問有效樣本901位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點以內。