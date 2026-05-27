快訊

上月才認癌細胞擴散！「草蜢」蔡一傑茶餐廳被捕獲 抗癌近況曝光

喚起過去陰影 川普對伊豪賭為何難抽身？學者：美國再次陷入「短期戰爭謬誤」

鮮少曝光、性格低調 「酷酷嫂」周美青不搶鏡卻最受矚目

聽新聞
0:00 / 0:00

北市最新民調曝 蔣萬安大贏沈伯洋28個百分點...年輕人支持度也完勝

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（圖）。本報資料照片
民進黨台北市長參選人沈伯洋（圖）。本報資料照片

2026北市長選舉倒數半年，TVBS最新北市長選舉民調，民進黨參選人沈伯洋本月中正式被徵召挑戰爭取連任的北市長蔣萬安，不過根據這份最新民調顯示，蔣萬安支持度為58%，暫時大幅領先沈伯洋的30%。目前雙方差距28個百分點，另有13%尚受訪民眾表示，尚未決定支持誰。

2026九合一選舉

至於各年齡層的支持率。20至29歲年輕受訪民眾對沈伯洋支持度為37%，但仍明顯低於蔣萬安的60%；30至39歲及40至49歲及50至59歲，對蔣萬安支持度約在6成上下，沈伯洋支持度則在3成左右。至於60歲以上，55%支持蔣萬安，也明顯高於26%支持沈伯洋，但有19%尚未決定支持對象。

地區方面，中山大同區對沈伯洋支持度為47%；高於蔣萬安的 43%，為沈伯洋唯一支持度領先的地區。

至於內湖南港及松山信義區對蔣萬安的支持度都在6成以上，沈伯洋支持度在3成以下；中正萬華區有58%支持蔣萬安，僅18%支持沈伯洋，為沈伯洋支持度最低的地區。

另外，這份民調調查，中立選民有57%支持蔣萬安，14%支持沈伯洋，29%尚未決定政黨傾向方面；民進黨認同者79%支持沈伯洋，10%支持蔣萬安；國民黨認同者97%支持蔣萬安；民眾黨認同者有94%支持蔣萬安。

這份民調也調查人選喜好度，結果為57%受訪民眾表達喜歡蔣萬安，31%喜歡沈伯洋。根據這份結果顯示，57%台北市民表示喜歡蔣萬安，22%表示不喜歡，21%沒有意見；沈伯洋則有31%市民表示喜歡，38%表示不喜歡，其中有28%表示很不喜歡，另外31%未表示意見。 

 本次民調調查為TVBS民意調查中心於115年5月21日至26日晚間18：30至22：15進行，共接觸1024位20歲以上台北市民，其中拒訪為123位，拒訪率為12.0%，最後成功訪問有效樣本901位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點以內。

台北市長蔣萬安。本報資料照片
台北市長蔣萬安。本報資料照片

2026九合一選舉 民調 蔣萬安 沈伯洋

延伸閱讀

台北市長選戰攻防 蔣萬安：沒能源沒電力

下戰帖？沈伯洋再批北士科用電問題卡在流程與決心 將到「現場」踢館

觀察站／能源交鋒 沈伯洋自曝綠營錯誤政策

雙北選戰 綠搶客家票 藍攻婦女票

相關新聞

北市最新民調曝 蔣萬安大贏沈伯洋28個百分點...年輕人支持度也完勝

2026北市長選舉倒數半年，TVBS最新北市長選舉民調，民進黨參選人沈伯洋本月中正式被徵召挑戰爭取連任的北市長蔣萬安，不過根據這份最新民調顯示，蔣萬安支持度為58%，暫時大幅領先沈伯洋的30%。目前雙方差距28個百分點，另有13%尚受訪民眾表示，尚未決定支持誰。

下戰帖？沈伯洋再批北士科用電問題卡在流程與決心 將到「現場」踢館

輝達將進駐北士科，近日民進黨市長參選人沈伯洋與台北市長蔣萬安為用電問題持續交鋒，沈今在臉書發文再次強調台電電力足夠，問題出在北市府對於變電所設置問題不斷拖延，更揚言明將到「現場」踢館，直言現階段卡住的是行政流程和決心。

桃園蘆竹選戰添變數 前綠議員郭麗華「無黨籍」拚重返議會

2026桃園市蘆竹區議員選舉戰況再添變數，民進黨前桃園市議員郭麗華今發表聲明，宣布即日起退出民進黨，將以無黨籍身分投入年底蘆竹區市議員選舉，盼為本土陣營爭取婦女保障名額席次，重返議會服務鄉親。

嘉縣長選戰藍營首次禮讓無黨吳品叡組在野大聯盟 決策幕後曝

嘉義縣長選戰，民進黨提名立委蔡易餘角逐，面對民進黨執政超過20年優勢，國民黨首度採取「在野大聯盟」應戰，禮讓無黨籍朴子市長吳品叡參選，創縣長選舉史，國民黨首度不提名禮讓無黨人士紀錄。選戰決策考量引發藍營基層議論。部分黨員質疑，國民黨是否放棄嘉縣經營，擔憂黨內人才培育斷層，對人選產生過程決策模式感到疑惑。

李四川支持恢復核電點名對手表態 蘇巧慧：核安核廢無解沒資格用核能

國、民兩黨新北市長參選人下午先後出席台灣區水管工程工業同業公會活動，但是沒有碰到面。媒體聯訪時李四川說他支持恢復核電，並點名要求對手表態，蘇巧慧則回應「沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能」。

台中2026議員席次底定 提報中選會北屯區+1、東南區-1

2026年九合一地方選舉投票日定於11月28日，攸關地方政治版圖變更的台中市議員席次調整底定，第8選區（北屯區）將增加1席，而第11選區（東南區）則面臨縮編，將減少1席，預計於8月20日正式公告最終應選名額。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。