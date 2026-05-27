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李四川支持恢復核電點名對手表態 蘇巧慧：核安核廢無解沒資格用核能

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能。記者林昭彰／攝影

國、民兩黨新北市長參選人下午先後出席台灣區水管工程工業同業公會活動，但是沒有碰到面。媒體聯訪時李四川說他支持恢復核電，並點名要求對手表態，蘇巧慧則回應「沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能」。

2026九合一選舉

先到場的國民黨李四川被記者提問，對於「輝達執行長黃仁勳說需要更多電力、能源成長對台灣的GDP非常重要」，有何看法？他說大家都知道AI高科技產業最需要電力，台灣現在所有產業最擔心的就是電力能不能穩定，他認為能源議題相當重要，「我支持、希望恢復核電，我也要請問我的對手蘇巧慧，她同不同意恢復核電？」

稍後民進黨蘇巧慧回應說，未來如果有解決核安、核廢的方法，全民又有共識，再來討論重啟核電。她認為現在該討論的是變電所的問題，而不是電力，就像新北市民要使用翡翠水庫的水，一定要有板新水廠的設備及加壓系統，所以如果沒有變電所，電力就沒有辦法傳送，不只影響輝達，其他地方的發展也會受到影響。

她強調傳輸是整個電力穩定非常重要的一部分，所以任內推動包括新莊西盛變電所室內化、超高壓電塔和高壓電桿地下化，希望未來持續推動。

兩人也先後被問到總統賴清德今天提出18項因應少子女化與人口結構對策，李四川說，這18項對策當中包括許多國民黨先前便已經提出的內容，譬如他也提過企業托育等等，「我很高興賴總統能夠跟進」。且這18項對策當中，有部分需靠地方財源支出，希望蘇巧慧不要反對財劃法，讓新北市能增加300多億財源。

蘇巧慧強調自己從來沒有反對財劃法修法，她反對的是傅崐萁版本財劃法，讓台北市的人均變成新北市兩倍，這點從來沒有看過國民黨的市長參選人抗議過。蘇說，新北市人口數這麼大，她會在各方面全力爭取，同時非常感謝民進黨籍縣市長參選人和立委共同支持，給中央許多意見。賴清德總統、卓榮泰院長也都參考這些意見所以推出18項育兒福利政策，對所有兒童、家庭、家庭的照顧者都有很大幫忙。

國民黨新北市長參選人李四川（左二）下午出席台灣區水管工程工業同業公會的活動，與支持者自拍合影。記者林昭彰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左二）下午出席台灣區水管工程工業同業公會的活動，與支持者自拍合影。記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川下午被問到關於輝達執行長黃仁勳說需要更多電力，他說自己支持恢復核電，並點名要求對手蘇巧慧表態。記者林昭彰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川下午被問到關於輝達執行長黃仁勳說需要更多電力，他說自己支持恢復核電，並點名要求對手蘇巧慧表態。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右三）下午出席台灣區水管工程工業同業公會的活動，受邀上台合影。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右三）下午出席台灣區水管工程工業同業公會的活動，受邀上台合影。記者林昭彰／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧 核電 核能 黃仁勳 輝達 國民黨 民進黨

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