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台中2026議員席次底定 提報中選會北屯區+1、東南區-1

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員選區席次即將調整，北屯區加一席、東南區減一席。記者陳秋雲／攝影
台中市議員選區席次即將調整，北屯區加一席、東南區減一席。記者陳秋雲／攝影

2026年九合一地方選舉投票日定於11月28日，攸關地方政治版圖變更的台中市議員席次調整底定，第8選區（北屯區）將增加1席，而第11選區（東南區）則面臨縮編，將減少1席，預計於8月20日正式公告最終應選名額。

2026九合一選舉

根據公職人員選舉罷免法規定，議員席次計算以投票日前6個月（即今年5月底）的戶籍統計人口數為基準。中選會函請內政部於6月15日前函知直轄市縣市議會議員應選名額，由中選會據以計算各選舉區應選名額。

根據最新民政局統計數字，因受重劃區磁吸效應影響，人口居全市之冠的第八選區（北屯區）確定將增加1席，總席次由現行6席擴編至7席，成為各黨派新人卡位的「一級戰區」。

發展相對飽和的第十一選區（東區、南區）則面臨縮編，應選名額將減少1席，退回4席，戰況激烈。

根據地方制度法第33條與地方立法機關組織準則第5條規定，直轄市人口超過200萬人者，「區域議員」的法定上限為62席。

台中市除62席區域議員外，另有法定的原住民外加席次，包括平地原住民1席、山地原住民2席，因此台中市目前現行的市議員總席次維持在65席。

2026九合一選舉 台中市選舉 中選會

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