桃園蘆竹選戰添變數 前綠議員郭麗華「無黨籍」拚重返議會

2026桃園市蘆竹區議員選舉戰況再添變數，民進黨前桃園市議員郭麗華今發表聲明，宣布即日起退出民進黨，將以無黨籍身分投入年底蘆竹區市議員選舉，盼為本土陣營爭取婦女保障名額席次，重返議會服務鄉親。

郭麗華2018年當選桃園市第2屆市議員，2022年競選連任失利。今年選戰民進黨在蘆竹區提名2席，3月民調結果公布，由現任議員許清順與新人胡家智出線。

郭麗華今表示，本次桃園市議員選舉，民進黨在蘆竹選區已提名兩名優秀的男性候選人，然而依據選制，該選區設有1席婦女保障名額，為確保這個關鍵女性席次能留在本土陣營，不讓進步力量缺席，她經深思熟慮後決定承擔這份責任，調整選戰步伐。

郭麗華說，為了替民進黨在蘆竹區爭取並守住這多出來的1席女性空間，避免選票過度集中或分散影響大局，她自即日起退出民進黨相關運作，正式以無黨籍身分投入本次蘆竹區市議員選舉。她強調這並非背離，而是為了擴大服務量能的策略選擇，身分雖有轉變，但為蘆竹與家鄉打拚的初衷與價值絕不改變。

郭麗華表示，過去的風雨與挑戰讓她更加堅韌，接下來將全力以赴，依然用最誠懇的腳步走遍蘆竹每一個角落，保持過往的初心傾聽民意，全力爭取蘆竹鄉親的重新肯定，期盼能帶著鄉親的託付重返議會，未來她的服務一定加倍，繼續為蘆竹的建設與繁榮全力以赴。