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下戰帖？沈伯洋再批北士科用電問題卡在流程與決心 將到「現場」踢館

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
輝達將進駐北士科，近日民進黨市長參選人沈伯洋與台北市長蔣萬安為用電問題持續交鋒，沈今在臉書發文再次強調台電電力足夠，揚言明將到「現場」踢館。本報資料照片
輝達將進駐北士科，近日民進黨市長參選人沈伯洋與台北市長蔣萬安為用電問題持續交鋒，沈今在臉書發文再次強調台電電力足夠，揚言明將到「現場」踢館。本報資料照片

輝達將進駐北士科，近日民進黨市長參選人沈伯洋與台北市長蔣萬安為用電問題持續交鋒，沈今在臉書發文再次強調台電電力足夠，問題出在北市府對於變電所設置問題不斷拖延，更揚言明將到「現場」踢館，直言現階段卡住的是行政流程和決心。

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沈伯洋表示，昨天台北市熱浪通報但備轉容量率是21%，也就是還有21%的餘裕發電是充足的，但充足不代表電會送到各位家裡或送到輝達，電要送出來，需要變電所，就像水庫的水要送出來，需要水管。

沈伯洋說，如果北市府真的有對於北士科的規畫和願景，對於土地使用還有變電所設計應該會很急，而且可能早早幾年就在規畫，「但已經過了一年，台電非常急，蔣萬安卻一直拖到現在。」有足夠電只是沒有對應的變電所。

沈伯洋舉例，「手機沒辦法充電時，缺的通常是豆腐頭和充電線，不是電。」變電所技術早有成熟做法，真正卡住的是行政流程和決心，而不是技術難不難，他表示，明天我會到現場直接向大家說明，「北士科未來聚落要如何規劃才能把人留下來，結果現在台北市還卡在變電所…」。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安 北士科 輝達

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